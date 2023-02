David Abadías, nou bisbe auxiliar de Barcelona

I Girona?

L'arquebisbat de Barcelona té un. Es tracta de, llicenciat en Teologia iper la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Especialitzat en la història del catolicisme en l'etapa medieval, en aquests moments ocupava el deganat de la Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes. El nomenament, fet per la Santa Seu, ha estat comunicat aquest migdia pel cardenal arquebisbe de Barcelona,L'arxidiòcesi té ja dos bisbes auxiliars,però es preveia l'arribada d'un tercer des de la mort d'fa ara tot just un any. El nou equip d'auxiliars acompanyarà el cardenal Omella en l'etapa final del seu mandat, ja que va complir els 75 anys el 2021, quan va presentar la seva renúncia al Papa com estableix el dret canònic. Al ser un cardenal en exercici, l'habitual és que Roma mantingui els cardenals en el seu lloc durant dos o tres anys més. En el cas d'Omella, serà així perquèEspanyola, on el seu mandat conclou el 2024.Dels territoris de parla catalana restava vacant el. que també té nou titular,. En aquest cas, substitueix Francesc Conesa, que va ser designat el gener del 2022 per succeira la diòcesi de Solsona, després de l'escàndol que va suposar la renúncia d'aquest al conèixer-se la seva relació amb la psicòlogaamb qui posteriorment tindria dues bessones.De les diòcesis catalanes resta per cobrir el, vacant des de la mort de, mort el 2022. S'ha especulat en els darreres mesos sobre diversos candidats a ocupar aquest bàcul, però el cert és que la seva provisió continua sent un interrogant. El moment de la designació de nou auxiliar a Barcelona semblava propici per anunciar el nou bisbe gironí, però aquest nomenament haurà d'esperar.

