Borràs podrà declarar al final del judici pels contractes a la Institució de les Lletres Catalanes

🔴 En directe | Una desena d’independentistes i el diputat Francesc de Dalmases acompanyen Laura Borràs en la segona sessió del seu judici pels contractes a la Institució de les Lletres Catalanes



✍️ @bernatsurrocahttps://t.co/hHP0uBY8Y0 pic.twitter.com/v0RGoT4Jhw — NacióDigital (@naciodigital) February 14, 2023

Ja sense concentracions a fora -només uns pocs manifestants i el diputat Francesc de Dalmases-, la presidenta de Junts,, ha afrontat la segona sessió del judici pels contractes a la(ILC) al(TSJC). El tribunal, presidit per, va habilitar una sessió extraordinària per analitzar les qüestions prejudicials presentades per les parts, i després que els advocats de Borràs -- denunciessin vulneració del dret de defensa després del pacte amb la Fiscalia, que segons el ministeri fiscal "no s'ha formalitzat". Borràs s'enfronta a 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació pels delictes de falsedat documental i prevaricació, per presumptament haver fraccionat i adjudicat a dit 18 contractes menors a un conegut seu, l'informàtic, també acusat.En la sessió d'aquest migdia, i després de la intervenció de Boye, el TSJC ha descartat suspendre el judici, com demanaven els advocats de Borràs, perquè no veu que hi hagi vulneració de drets de defensa, almenys ara com ara. "No es modifiquen les conductes nuclears ni el quadre probatori", ha dit Barrientos. El tribunal, que no ha acceptatcom a testimoni,, tal com demanava la defensa. La Fiscalia s'hi havia oposat, argumentant que l'alteració de l'ordre de la prova es vol fer per "adaptar la declaració de Borràs" al que hagi passat abans al judici. Les altres defenses no s'havien oposat a la petició de la presidenta de Junts, però havien demanat que els seus clients declaressin al principi, cosa que el tribunal ha acceptat.El judici, doncs, tira endavant. Dilluns vinent, després que el tribunal resolgui les qüestions que queden pendents, serà el torn de, Isaías Herrero i Andreu Pujol, i serà rellevant veure com enfoquen la seva defensa i si es comença a concretar, ja davant el tribunal, el possible pacte amb el ministeri fiscal. Durant la setmana que ve declararan els testimonis i es practicarà la resta de la prova. Un punt clau seran els, en els quals s'especifica el suposat fraccionament de contractes i que la defensa de la presidenta de Junt sosté que es va obtenir de manera irregular i sense respectar la cadena de custòdia. Al final del judici, abans de la fase d'informes, serà el torn de Borràs, que podrà decidir si respon totes les parts o només el seu advocat.A l'inici de la vista d'aquest dimarts, Boye ha demanat retirar de la causa les, mitjançant les quals la Fiscalia va fer diversos requeriments per obtenir proves contra Borràs tot i que ja tenia una causa judicialitzada. "No es poden fer requeriments a ningú en un procediment que s'està instruint, i se n'han fet fins a quatre per obtenir informació en nom d'aquest procediment, i això no es podia fer. És molt greu, genera indefensió i suposa un procediment paral·lel", ha afirmat l'advocat. De tota manera, Boye ha dit que les proves obtingudes són "innòcues" i no tenen cap rellevància per a la causa i La defensa de Borràs també s'ha oposat a incloure en la causa"Això ens deixa desarmats", ha insistit l'advocat, cosa que no ha convençut el tribunal, que ho ha descartat. La sessió de divendres va estar marcada pel xoc públic entre Boye i Elbal , i les defenses d'Herrero i el tercer acusat,, exercides per. Els advocats de Borràs denunciar que, després de tres anys de "col·laboració i coordinació" entre defenses, s'havien assabentat del pacte amb lanomés tres dies abans de l'inici del judici, cosa que els deixava en una. "Necessitem temps per buscar proves que no coneguin", va dir, visiblement irritada, l'advocada Elbal. Per contra, Roig va reivindicar l'exercici del dret de defensa i va recordar que és un dret "individual", però no va verbalitzar cap pacte concret amb el ministeri fiscal. La Fiscalia va plantejar una allau de qüestions prèvies que la defensa va demanar temps per analitzar abans de posicionar-se.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor