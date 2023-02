Junts s'erigeix com a alternativa davant d'Aragonès: «Els pressupostos són un fre a la independència»

El control dels ingressos

"La majoria de diputats [41, els deli dels] que votaran a favor dels comptes no volen la independència. Aquests pressupostos són un fre per a la independència, perquè guanya l'autonomisme i per l'independentisme". Aquesta és una de les frases més destacades de la intervenció de la portaveu parlamentària de, a l'hora de presentar davant l'hemicicle l'esmena a la totalitat del seu grup als comptes. En una intervenció més moderada en les formes que la que va protagonitzar Joan Canadell en el mateix debat de l'any anterior, Sales ha projectat Junts com a "alternativa solvent" davant les "renúncies" que representa el president de la Generalitat,, amb l'acord signat amb el PSC i els comuns.La portaveu parlamentària, de fet, de Junts ha demanat una "reflexió" a Aragonès pel fet que es trobi "lluny" dels compromisos amb els quals va ser investit. Ha citat la voluntat de posar en marxa una direcció estratègica del procés, unitat a Madrid i l'amnistia i l'autodeterminació, però cap de les qüestions s'ha acabat complint, segons Sales. "Hauríem d'estar preparant l'embat. Hi ha una part de l'independentisme que se n'ha desdit i falla", ha insistit la portaveu. "Els comptes són una renúncia clara. Avui se segella el pacte amb l'Estat a canvi de res", ha diagnosticat la dirigent de Junts. La interpretació dura del Tribunal Suprem de la reforma del codi penal , que manté les inhabilitacions ai a, també s'ha escoltat al faristol.Sales ha arrencat el discurs recalcant la feina "rigorosa" per tal que el país tingués pressupostos, primer des del Govern i després des de l'oposició. S'ha fet el seu lema "solvència i independència" que exhibeix sovint la formació, i ha justificat l'esmena a la totalitat -- amb l'argument que els comptes "no són bons" i que calia fer notar que Aragonès s'ha "allunyat" de les iniciatives amb les quals el president va arrencar la legislatura. Dos anys exactes després de les eleccions del 14-F del 2021, que van situar una majoria independentista del 52% dels vots, les aliances han variat del tot al Parlament. De ser investit amb els vots de la CUP i de Junts, ERC ara aprova els comptes amb el PSC i els comuns.La portaveu parlamentària de la formació ha indicat que, malgrat les diferències estratègiques i el terrabastall que va suposar la sortida del Govern, el seu partit va presentar una proposta concreta per negociar els comptes per al 2023. "ERC volia fer creure a tothom que Junts era el soci prioritari per traslladar-nos tota la pressió. Reunions i més reunions, però amb els comuns van tancar un acord ben de pressa sabent que complicava una entesa amb nosaltres", ha apuntat Sales. "Som plenament conscients que, perquè som un partit de Govern. Però no volem ser-ho a qualsevol preu. No renunciem al nostre ideari ni volem deixar de complir els nostres acords", ha remarcat la dirigent de Junts.Sales, en tot cas, ha indicat que no es necessita "qualsevol pressupost", de manera que cal "ajustar-los" a la "solvència" i a la independència. "Des del primer moment, la nostraera saber cap a on es dirigia el Govern. Si s'haguessin complert els compromisos, els pressupostos haurien estat en vigor des del primer dia de l'any. I també tindria una majoria parlamentària per executar-los", ha remarcat la portaveu parlamentària de Junts, que ha defensat que caldria haver dut a terme unaper rebaixar la pressió fiscal. "Calia ajustar els impostos tenint en compte l'increment del cost de la vida", ha indicat Sales, en referència al tram més baix de l'IRPF del 10,5% al 10%, demanda desatesa pel Govern.Els recursos de la Generalitat, ha lamentat, estan condicionats pels "ingressos insuficients" que es reben des del govern espanyol. "Fins que no tinguem el control sobre això, no podrem fer els ingressos que ens mereixem", ha destacat Sales, que ha lamentat que no hagin "prioritzat" la majoria del 52% per davant del seu partit. En aquest punt, la portaveu parlamentària ha retret a Aragonès que assumís ladavant del PSC, però no davant dels comuns. "Complir els acords és una assignatura pendent. No són de fiar. Són els pressupostos de la renúncia, perquè han escollit dir una cosa i fer-ne una altra", ha ressaltat la dirigent de Junts.

