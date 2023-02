La Guàrdia Civil deté i destrossa la casa d'un home «per error» en un operatiu antidroga

Error indignant de la. En el marc d'un macrooperatiu contra el tràfic de drogues , agents de la policia espanyola han detingut i destrossat la casa d'un home a la recerca de drogues. Després, l'han acabat deixant en llibertat i l'han informat que es tractava d'un error. "M'han dit que ho sentien i que podia presentar una denúncia", ha explicat l'afectat,Els fets han passat en un dels tres dels escorcolls d’aquest dimarts que estaven previstos a diferents pisos del número 13 del carrer, al barri de. Un veí de l’edifici on ha entrat la Guàrdia Civil ha denunciat a la premsa haver estat emmanillat per error durant prop d’una hora i mitja. Fonts de la Guàrdia Civil han explicat a l’ACN, però, que el domicili està vinculat a l’operació, però que no s’ha trobat la persona que es buscava.Sas ha relatat que agents han assaltat el seu pis a les 5.30 hores: "M’han, han entratarmats i m’han tret al replà sense poder-me vestir ni articular paraula". Segons ha explicat, la Guàrdia Civil li ha exigit que expliqués on tenia amagada “lai els” mentre li regiraven tot el pis i emmanillaven un altre home a qui té llogada una habitació.“M’ho han destrossat tot mentre feien passar elsper damunt de tota la roba, i jo no parava de dir-los que s’estaven equivocant de pis”, ha assegurat, tot afegint que al pis també hi viu en una habitació rellogada una dona amb dues criatures, a qui han retingut en un racó sense emmanillar. Sas ha explicat que finalment els agents i la“han dit que s’havien equivocat” i li han mostrat unon estava previst accedir. En aquest document, hi figura el seu pis com a domicili d’una persona que Sas assegura que no hi viu.Finalment, l'operatiu s’ha tancat amb catorze detencions. Hi ha hagut tretze arrestats a Vilafranca del Penedès i un a. Es tracta d’un grup especialitzat en el, i la majoria d’entrades s’han fet als barris vilafranquins de l’Espirall i de les Clotes. El dispositiu ha arrencat abans de les sis del matí i s’ha allargat fins a gairebé les deu. Hi ha participat 150 agents del Grup D’acció Ràpida (GAR), de la unitat d’èlit i la unitat canina, entre altres, així com un helicòpter del Servei Aeri de la Guàrdia Civil.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor