La batalla inesperada (i potser estèril) de Santa Coloma de Gramenet

El fortí socialista que resisteix la corrupció

ERC, a pel cinturó metropolità

Albiol situa la seva mà dreta "a dit"

Elté una sèrie de ciutats i pobles aon no ha de patir per guanyar les eleccions municipals , especialment al cinturó metropolità, conegut precisament com a cinturó roig pel domini pràcticament hegemònic dels socialistes. Un d'aquests fortins és. Allà, des de fa 32 anys tots els governs municipals han estat presidits pel candidat socialista de torn als comicis. Aquest cop, però, ha sorgit una batalla inesperada, i qui sap si, també estèril., actual alcaldessa del PSC, comptava a revalidar l'alcaldia sense pràcticament oposició. Els arguments polítics els té: 17 regidors al plenari, la majoria més gran que ha obtingut mai cap formació al municipi, i a l'altra banda una oposició que no tenia candidats prou coneguts per generar-li cap ensurt. Però l'escenari ha canviat. Ara haurà de batallar contra Gabriel Rufián per ERC -que compaginarà el rol acom a portaveu republicà al Congrés- i contra Miguel Juardo pel PP , qui fins ara i durant 16 anys havia estat mà dreta deal municipi veí,Malgrat aquesta nova oposició, com a mínim de més pes que l'anterior, el PSC és tan fort a Santa Coloma que ni lava poder tombar-lo. L'any 2009, el llavors alcalde de la localitat, el socialista, i el seu regidor d'Urbanisme van ser detinguts en l'anomenat. La trama corrupta de-així ho va determinar el jutge- va acabar condemnant Muñoz a 5 anys i 8 mesos de presó.Però allò no va fer mal al PSC a la ciutat. Parlon va agafar el relleu del dimitit Muñoz a mig mandati va ser capaç de convèncer els veïns que podia governar la ciutat deixant enrere els anys de corrupció. Als comicis del 2011, la llavors nova candidata socialista va pagar la factura del cas Pretòria passant, però van ser suficients per mantenir-se com a primera força de manera clara. I, des d'aquell moment, Parlon només ha mirat cap amunt: 14 edils el 2015 i 17 representants el 2019.Duesdel PSC que han deixat una oposició totalment descomposta i sense poder oferir pràcticament lluita en el dia a dia del consistori. I molt més quan la segona força amb més representació és unen procés d'enterrament que sumava quatre escons en lesd'ara fa quatre anys, encara a rebufada de l'èxit d'a Catalunya. ERC i elstanquen el consistori municipal amb tres representants i el PP ni hi figura.El nom de Rufián per Santa Coloma era el preferit a la cúpula d'ERC des de fa un any, tal com va avançar Nació . L'aposta pel municipi és arriscada, perquè els republicans ho tenen difícil per plantar cara a Parlon: no havien aconseguit mai representació al consistori fins al 2019. Fa quatre anys van haver de conformar-se amb tres regidors en un moment àlgid del partit a bona part de, resultats que acabarien sent el preludi de la victòria entre les forces sobiranistes en les eleccions catalanes del 2021, que van donar la presidència de laa la formació republicana per primer cop des del restabliment de la democràcia.L'aposta d'ERC pel seu actual portaveu alno es limita a Santa Coloma de Gramenet.i companyia situen Rufián com un candidat que pot traspassar les fronteres de la ciutat i xuclar, allà i a altres municipis de la regió metropolitana, no només el vot dei la, des de 2019 molt debilitades a la zona, sinó votants tradicionals del PSC o dels comuns. És també en aquesta lògica que s'explica el fitxatge de Jaume Graells , extinent d'alcalde del PSC a l', com a cap de llista a la ciutat que governaL'últim episodi del nou escenari a Santa Coloma l'ha deixat, sense excepció de polèmica, el PP. Si les aspiracions dels populars a les municipals són mínimes més enllà de punts calents com Badalona o, al municipi colomenc mai han superat els cinc regidors i sempre s'han conformat amb una tímida oposició. Aquest cop, però, precisament des de Badalona ha arribat Jurado, un pes pesant ide l'equip d'Albiol.La decisió "a dit" de l'exalcalde de Badalona ha generat un absolut terratrèmol a Santa Coloma, on la junta local ha decidit presentar la seva dimissió en bloc . La direcció popular al municipi assegura que el nom de Jurado "no ha estat consensuat" i creu que la seva elecció suposa un "nul reconeixement" a la feina dels darrers quatre anys i a les "renúncies personals" que han fet. En tot cas, el de Jurado és un nom que el PP presentarà com a sinònim d'-va ser regidor encarregat de lade Badalona entre 2011 i 2015- en un municipi en què lapreocupa. Un nom més per a un clima electoral completament nou a la ciutat.

