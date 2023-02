Macrooperatiu a Vilafranca del Penedès contra el tràfic de drogues amb 10 detinguts

Desde primeras horas de esta madrugada la @guardiacivil ha desplegado un dispositivo en Vilafranca del Penedès (Barcelona) contra una organización dedicada al tráfico de drogas.

Se están practicando registros y detenciones.#OperacionesGC pic.twitter.com/KIhzBJbjSk — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) February 14, 2023

Laha desplegat un macrooperatiu aquest dimarts entre la matinada i primera hora del matí a(Alt Penedès) contra una organització dedicada ala escala internacional, segons ha informat el cos policial. Els agents estan fent diversos registres i hi hauria ja almenys una desena de detencions, tot i que n'hi podria haver fins a 15.En concret, hi ha fins a 150 agents del cos policial espanyol en diversos domicilis, mentre que també un helicòpter sobrevola el municipi. La investigació se centra en un clan familiar que gestionaria part de l'emmagatzematge i distribució d'des de l'fins a la resta d', mentre que també hi hauria una trama de blanqueig de capitals. L'operació prové d'una investigació de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor