En estat crític una jove embarassada de 27 anys després de rebre un tret al cap

es troba en estat greu després de rebre un tret al cap. Segons ha informat el(CICU) del País Valencià, la jove va arribar en estat molt greu a un centre de salut del municipi de, a prop de, i que presentava una ferida d'arma de foc en una zona molt sensible. Des del centre van informar el, que va mobilitzar un vehicle dels serveis d'emergències per intentar estabilitzar la dona.Un cop ho van aconseguir, la van traslladar a l', on segueix ingressada en estat crític. Ara per ara, es desconeix l'estat de l'embaràs i de la criatura. La Guàrdia Civil de Castelló és l'encarregada d'investigar el cas. Per ara, no hi ha cap hipotèsi sobre la taula en l'origen de les ferides greus amb les que va arribar la dona al centre de salut.

