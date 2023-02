Boira arreu i mala visibilitat a l'Ebre

La dinàmica tranquil·la i estable de la setmana passada s'allargarà també aquesta i les previsions del temps continuaran sent avorrides. Eles nega a abandonar el cel del país i les temperatures no pugen, però tampoc baixen. L'únic tret destacable per aquest dimarts és laa diversos punts del territori.

La boira afectarà tot Catalunya i deixarà illes de municipis on regnarà el Sol. Ponent i les Terres de l'Ebre, principalment, quedaran difuminades. En aquest darrer punt, la visibilitat serà dolenta durant la matinada. Al litoral, d'altra banda, es formarà boirina que complicarà lleugerament veure més enllà d'uns metres.



Pel que fa a la resta, avorriment

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté desactivats tots els avisos de perill i Protecció Civil no té previst haver de dur a terme cap actuació. No s'esperen precipitacions de cap mena i la temperatura serà similar a la dels darrers dies. Tant la màxima com la mínima. El vent tampoc serà protagonista.



