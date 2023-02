Notícies del 13 de febrer de 2023

19:09 Junqueras considera que el Suprem ha aplicat el codi penal amb "ànim de revenja" i voluntat repressiva



El president d'ERC, Oriol Junqueras, creu que el Tribunal Suprem ha actuat amb "ànim de revenja" i amb voluntat repressiva després de la revisió de la sentència als líders del procés d'acord amb la reforma del codi penal. En una atenció als mitjans aquest dilluns, ha assenyalat que s'ha posat per davant "la voluntat política" aplicant l'apartat de la malversació del codi penal, tal com el PP la va definir, un fet que considera que persegueix directament l'independentisme. En aquest sentit, ha assegurat que pensen defensar la seva causa i recórrer al Tribunal Europeu dels Drets Humans "i en tots els àmbits possibles".

18:59 Aragonès veu "voluntat de venjança" en la decisió del Suprem



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, veu "voluntat de venjança" en la decisió del Tribunal Suprem de mantenir la inhabilitació al president d'ERC, Oriol Junqueras, i als exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa tot i la reforma del codi penal. En una entrevista a Rac1 ha dit que s'ha fet "una interpretació molt forçada" del redactat de la carta magna. De totes maneres, ha assegurat que al tribunal ja se l'ha "corregit" dues vegades, tant amb els indults com amb la reforma del codi penal, i ha explicat que confia que vindrà "una tercera correcció" des dels tribunals europeus. Aragonès ha defensat el pacte per reformar el codi penal, i ha dit que "davant una situació de repressió" calia utilitzar "totes les eines a l'abast per reduir la capacitat de l'estat de reprimir".

18:56 Atropellament múltiple «intencionat» a Nova York: un ferit crític i un detingut



Diverses persones han quedat ferides, una de manera crítica, aquest dilluns a Nova York després que un home les hagi atropellat amb un camió i hagi protagonitzat una fugida a tota velocitat. El regidor de la ciutat Justin Brannan ha assegurat que "no ha estat un accident" i que hauria estat de manera intencionada. El conductor ja ha estat detingut per la policia, però encara es desconeix el motiu del presumpte atac.

18:00 Junts, Cs, PP i Valents forcen un ple extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona per restablir les relacions amb Israel Junts, Cs, el PP i Valents han forçat la celebració d'un ple extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona perquè "de manera urgent i immediata el govern municipal restableixi les relacions amb Israel i l'agermanament de Barcelona amb les ciutats de Tel-Aviv i Gaza". Les formacions han registrat aquest dilluns una petició conjunta en aquesta direcció dirigida a l'alcaldessa Ada Colau. La demanda prosperarà perquè els representants d'aquests partits sumen més d'onze regidors, el nombre mínim necessari perquè una proposta d'aquestes característiques tiri endavant. Aquesta iniciativa ha sorgit "en resposta a la decisió unilateral" que la batlle va anunciar dimecres passat, de suspendre temporalment les relacions amb aquest estat.

17:37 Arxivada la demanda contra Jair Domínguez per dir que Vox es combat amb «un cop de puny a la boca»



La demanda de Vox contra l'humorista Jair Domínguez per dir que Vox és feixista i que es combat amb "un cop de puny a la boca" ha estat arxivada per l'Audiència de Barcelona. El tribunal es manifesta, així, en el mateix sentit que ja ho havia fet el jutjat d'instrucció, que ja havia ordenat el tancament de la causa. L'humorista va fer el comentari enmig del programa 'El matí de Catalunya Ràdio', durant un espai d'humor, el 16 de febrer del 2021. La denúncia s'estenia també a l'aleshores director de l'emissora, el periodista Saül Gordillo, que queda igualment exonerat en una sentència que no és ferma i es pot recórrer.

16:51 Junts demana un ple extraordinari a Barcelona per restablir les relacions amb Tel-Aviv



Junts ha demanat aquest dilluns la convocatòria d'un ple extraordinari de l’Ajuntament per restablir les relacions amb Israel i l'agermanament de Barcelona amb Tel-Aviv i Gaza mitjançant una petició a Ada Colau per "revertir la decisió unilateral" de suspendre temporalment les relacions. A la petició, s'hi han sumat representants de Cs, PP i Valents. "La trajectòria de col·laboració històrica de la ciutat de Barcelona amb Tel-Aviv i Gaza, establerta des de l’any 1998, seguirà malgrat la decisió per decret que vol imposar Colau, i que també és un greu menysteniment a les comunitats jueves presents a la capital catalana", ha declarat el regidor i portaveu de Junts a Barcelona, Jordi Martí. Aquest cap de setmana mateix, el candidat de Junts, Xavier Trias, va enviar una carta a l'alcalde de la ciutat israeliana en la qual es va comprometre a "normalitzar relacions" si és escollit alcalde. Informa Carme Rocamora.

16:42 Els ERTO van provocar una bretxa salarial de gènere del 52%



Els ERTO van fer incrementar encara més la bretxa salarial de gènere, portant-la fins al 52%. El salari mitjà dels homes en ERTO durant l'any 2020 va ser de 20.395 euros i de només 13.423 euros en les dones. Aquesta gran diferència es veuria explicada per les feines menys qualificades, la mitjana d'edat inferior i la major llargada dels ERTO en el cas de les dones, segons l'informe de CCOO de Catalunya "La bretxa salarial de gènere i els ERTO, una anàlisi en profunditat".

15:50 Asens lamenta que el Suprem segueixi "frenant" la desjudicialització: "No aplica la reforma de la malversació"



El president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha lamentat aquest dilluns que el Tribunal Suprem continuï "frenant" els "avenços polítics en el camí de la desjudicialització". Al seu criteri, a la sentència que manté les inhabilitacions per a Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva i Jordi Turull, la sala "no aplica la reforma de la malversació", perquè els magistrats han optat per atribuir als condemnats del procés una malversació agreujada per esquivar la reforma del codi penal aprovada a les Corts. Amb tot, Asens ha celebrat que, a la seva sentència, el Suprem hagi "confirmat" que la sedició no ha estat substituïda per un nou delicte de desordres públics.

15:30 Vilalta, sobre l'ampliació del Prat: "Ni cap a la Ricarda ni cap al mar"



La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha defensat que l'Aeroport del Prat pot ser un hub intercontinental sense necessitat d'ampliar cap pista "ni cap a la Ricarda ni cap a la mar". Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimarts preguntada per la possibilitat d'ampliar l'Aeroport amb una pista sobre la mar, tal i com planteja una proposta que té el Govern damunt la taula d'una consultoria privada.

14:41 El PSOE sosté que el Suprem "els dona la raó" i remarca que els fets de 2017 "continuen sent delicte"



La número dos del PSOE i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha afirmat que el Tribunal Suprem "dona la raó a allò que sempre ha dit el PSOE" sobre la reforma del codi penal que va eliminar la sedició i va reformar els desordres públics i la malversació. Segons Montero, "la revisió de sentència ha posat de manifest que el PP mentia quan deia que la reforma de la malversació beneficiaria els protagonistes del procés". En roda de premsa aquest dilluns després de l'executiva dels socialistes, Montero ha remarcat que els fets de 2017 "continuen sent delicte" i n'ha subratllat la "gravetat".

13:15 El PSC, sobre la revisió de la sentència de l'1-O que ha fet el Suprem: "Respectem les decisions que prenguin els jutges"



El PSC ha fet una lectura prudent de la revisió que ha fet el Tribunal Suprem de la sentència de l'1-O, arran de la reforma del codi penal. "Respectem les decisions que prenguin els jutges", ha afirmat la portaveu dels socialistes catalans, Elia Tortolero, després que l'alt tribunal hagi optat per una interpretació dura de la norma per emetre la condemna, que manté les penes d'inhabilitació per a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. "Tot el respecte a les decisions judicials", ha afegit Tortolero davant les repetides preguntes de la premsa després en la compareixença dels dilluns del partit.

11:25 "Gran manifestació de país" contra el Hard Rock, Quart Cinturó i aeroport ampliat



Entitats socials i ecologistes han fet un pas endavant per demostrar l'oposició de part del territori català als grans projectes vinculats a l'aprovació dels darrers pressupostos de la Generalitat: el Hard Rock, el Quart Cinturó i l'ampliació de l'aeroport del Prat. Per exemplificar-ho, s'ha fet una crida a una "gran manifestació de país" el pròxim dissabte 4 de març a les 18 h, amb punt d'inici a la plaça de Catalunya de Barcelona. "Defensem la terra, construïm el futur" és el lema escollit per unes entitats que també volen reunir-se amb el president, Pere Aragonès, per saber en quin punt es troben aquestes iniciatives i reclamar que s'aturin les intencions futures de fer macroprojectes. Especialment, aquests tres exemples que tenen un notable impacte ambiental i energètic, asseguren els activistes. Informa David Cobo.

10:25 La CUP registra al Parlament l'esmena a la totalitat als pressupostos



La CUP ha registrat l'esmena a la totalitat als pressupostos, un debat que arrencarà aquest dimarts a la cambra catalana. L'encarregada de fer-ho ha estat la diputada Eulàlia Reguant, portaveu del grup parlamentari. Els anticapitalistes ja es van desmarcar de les negociacions pels comptes des del primer moment i han constatat, en totes les declaracions públiques, la seva oposició a l'acord entre el Govern i els grups del PSC i En Comú Podem, enteses que permetran la tramitació dels pressupostos.