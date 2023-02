«Eufòria» ja té data d'estrena: aquests són els detalls de la segona edició

Presentadors, jurat i coaches

Novetats al plató i a xarxes

ja té data de retorn a les pantalles de. La segona temporada de l'exitós programa musical de TV3 es tornarà a emetre el 23 de febrer a partir de les 22.45 hores i a la mateixa hora el 2 de març, amb dos programes que presentaran les diferents proves a les quals s'han sotmès els més deper acabar quedant-se en nomésque protagonitzaran l'edició. La primera gala serà el 10 de març a les 22.05 hores.Elserà el mateix que en l'anterior temporada: cadascun dels 16 concursants hauran de treballar setmanalment una cançó com a, a banda d'assajar també lesdels temes dels seus companys. Si bé el jurat valorarà l'actuació principal, també podran ser nominats per errades en l'acompanyament de les cançons d'un altre concursant.Hi haurà continuïtat pel que fa als presentadors. La dupla de presentadors es mantindrà respecte a la primera edició, amb, al capdavant. Per altra banda, però, l'equip de coaches sí que pateix algunes modificacions. Repetiran, director artístic i que estarà al capdavant del disseny de les actuacions del programa;, coreògraf que ha estat un dels encarregats de triar el cos de ball a l'spin-off Eufòria Dance -precisament un cos de 12 ballarins elegit en aquest concurs serà una altra novetat-; i, que tornarà a ser el productor musical.Per altra banda, hi haurà dues noves incorporacions. L'actriuserà la nova coach d'interpretació després d'haver participat en sèries com Valeria, Cites o Benvinguts a la família. Al seu torn, la cantant, compositora i pianistas'incorpora al departament musical del programa com a professora de veu.En relació amb el jurat, per ara TV3 només ha confirmat els noms d', que també repeteixen respecte a la primera edició, en la qual els va acompanyar l'actor. Ara, la televisió pública ha explicat que mantindrà la incògnita fins al final, amb el convenciment que "deixarà bocabadats" als espectadors.Davant l'èxit de la primera edició, TV3 també ha fet canvis significatius al plató d'Eufòria amb l'objectiu de donar més "" al programa. A més, el nou escenari de les gales tindrà una capacitat per a més dePel que fa a les xarxes socials, s'emetrà més contingut del dia a dia dels concurs, tant en els assajos que es faran en el nou espai Estudi Eufòria com en altres espais exteriors amb vídeos que es projectaran a les gales. El programa també vol mantenir una àmplia presència a, on publicarà continguts exclusius.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor