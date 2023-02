El retorn als orígens de les millors esportistes catalanes: TV3 estrena «Una de les nostres»

, l'aposta deper apropar Catalunya a l', s'estrena aquest dimecres a les 22:05 hores. La coproducció de la televisió pública ipermetrà conèixer personalment les millors atletes del país i els seus orígens, acompanyant-les en el retorn al club on es van iniciar i on compartiran tot un dia amb els seus successors. En el primer episodi, la protagonista serà la llegenda del bàsquetEl programa compta amb el suport de la, de la Generalitat de Catalunya i, a més de visibilitzar l’esport femení i les esportistes d’alt nivell de Catalunya, també posar en valor la gran quantitat de clubs d’esport base que es troben repartits arreu del territori. Per això, al final de cada entrega, la protagonista haurà d'escollir tres nens i nenes perquè l'acompanyin a viure un entrenament professional i un partit amb el seu equip.Laia Palau, amb 33 títols i 12 medalles a les seves vitrines personals, obrirà la llauna. Tot i que ja es va retirar de les pistes, actualment és la directora esportiva de l', on s'emportarà tres afortunats de les categories inferiors del, club que la va veure néixer com a jugadora de bàsquet, per veure el partit contra elEn les pròximes entregues, serà el torn de la migcampista del Barça, l'exnúmero u del rànquing World Padel Tour (WPT), la guanyadora de 14 mundials de trial, sis d'enduro i 11 Dakars,i la campiona del món de waterpolo i dues vegades medallista olímpica

