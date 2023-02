Revelen el nom de dos periodistes pagats per la junta del Barça de Bartomeu

🚨 BARÇAGATE | Els Mossos inclouen pagaments a periodistes com una branca pel control de l’opinió pública



‼️ Els periodistes eren Marçal Lorente i Albert Lesán



💰 Se'ls pagava a través de terceres empreses interposades i en conceptes ficticis@AdriaSoldevila @sergiescudero pic.twitter.com/6i53SX38f3 — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) February 13, 2023

La investigació sobre elcontinua i ara transcendeix el nom de dos periodistes implicats en la trama del club per controlar l'opinió pública. En concret, i segons revela Ser Barcelona, elshan inclòs els pagaments als periodistes, que rebien els diners a través de tercers empreses interposades i en conceptes ficticis.Fa gairebé tres anys, el 17 de febrer del 2020, la mateixa Ser va publicar en exclusiva els detalls del cas. La notícia va causar un gran rebombori, si bé el club, encara presidit per, va intentar desmentir la seva relació amb l'empresa I3 Ventures. Un any després, ell mateix era detingut pels Mossos . El cas consisteix en el fraccionament de factures i el sobrecost dels serveis demanats a I3 Ventures. Així, s'hauria trossejat el pagament d'un milió d'euros en factures de menys de 200.000 euros per no haver de ser aprovades per la junta de Bartomeu.El club va defensar que la companyia s'encarregava de "monitorar" les xarxes socials, però la realitat és que I3 Ventures gestionava desenes de comptes deno oficials des d'on s'atacaven figures de l'entorn culer. Els Mossos investiguen possibleentre particulars ide capitals.

