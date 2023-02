Les Teresines reapareixen trenta anys després amb un pòdcast setmanal

📻 Avui s'estrena el nou podcast "Les Teresines pim, pam, pum" de @_LaCubana i @CatalunyaRadio, i nosaltres les hem volgut anar a veure abans a casa seva! pic.twitter.com/DrJEUw2el6 — La tarda de Catalunya Ràdio (@tardacatradio) February 13, 2023

Del seu pis al barri de Gràcia, a la ràdio pública catalana. Lestornen més de 30 anys després. Ho fan, però, en un format totalment nou, diferent i allunyades de la pantalla que les va veure nàixer.emetrà a partir d'aquesta setmana el", el retorn de les tres germanes solteres més estimades pels catalans a l'escena pública."Oh, escolta, nena"! Tres dècades després, però amb el mateix to i sense filtres. "La ràdio les va a buscar a elles perquè, la teresina, políticament incorrecta, si cal, com es parla a casa", detalla ael creador de la sèrie Teresina S.A. i guionista de la companyia teatral: "Aquesta és una de les gràcies del pòdcast!".Després de tocar totes les tecles del món de l'art -des del teatre i fins a la televisió, passant pel teatre publicitari i els musicals-, La Cubana entra ara en un. "Ens va fer gràcia adaptar les Teresines a la ràdio", explica Milán, alhora que assegura que ha estat una tasca "interessant" però que els ha portat molta feina, ja que s'ha escrit tot pensant amb el pòdcast: "Els teatreros quan ens imaginem les coses ho fem amb la forma, els decorats, les expressions, però a la ràdio. S'han de crear decorats sonors. Els oients han de saber, sense que se'ls expliqui, on està passant cada escena. Ha sigut molt apassionant i hem après molt".La sèrie de televisió emesa el 1992 va tenir només 13 capítols, però less'han convertit en un. "Mai vam pensar que seria així", reconeix el guionista, sorprès perquè els joves d'ara segueixen sent "molt" de les tres germanes de Gràcia. Tot i tenir escrita una segona part des del primer dia, aquesta mai s'ha estrenat perquè, segons Milán, als directius de la tele "no els va acabar de fer el pes" la primera temporada perquè diferia del seu "concepte" de. El guió, però, segueix al calaix sense intenció de ser recuperat.Ara, a la ràdio, la recuperació de les Teresines compta amb la participació delsde l'edifici de Gràcia, però també amb la col·laboració d'invitats especials, com laelo el, "que representen les tres èpoques de la ràdio: la jove, l'actual i la del passat". Els vuit capítols del pòdcast explicaran històries independents, amb el fil conductor que parlen a la ràdio perquè"Són les Teresines posades en un nou àmbit i permetran que la gent recordi coses habituals", explica Milán. I és queque passa a tot Catalunya: "Tothom es pot sentir identificat amb aquest tarannà perquè coneix algú que ho és o el té".

