Els Mossos alerten d'una nova estafa telefònica

Com evitar estafes telefòniques

Hi ha estafadors que et fan una trucada perduda perquè retornis la trucada. Però si ho fas s'activa un sistema de tarifació addicional estranger i el cost de la trucada va a la butxaca de l’estafador. El millor consell: No tornis cap trucada desconeguda #VetllemPelsNostres pic.twitter.com/igA1ojuMMe — Mossos (@mossos) February 12, 2023

Estafa per SMS: Robatori de diners i dades personals

Recentment,que es produeix. Segons la policia catalana l’estafa consisteix en dur a terme a través d’una trucada perduda, de tal manera que l’usuari torna la trucada per saber qui havia intentat contactar amb ell. És aleshores quan s’activa un sistema de tarifa addicional estrangera i el cost de la trucada el cobra directament l’estafador.A través de Twitter, els Mossos han proporcionat tres consells per escapar dels estafadors. Primerament, cal desconfiar dels números de telèfon sense identificació o dels que apareixen amb prefix internacional (que no sigui el +34 que correspon a Espanya).En segon lloc, i potser la més important de totes, no s’han de facilitar mai les dades personals ni bancàries per telèfon. Finalment, és recomanable no contractar cap servei per telèfon si abans no s’ha comprovat la informació a través dels canals oficials del serveiDarrerament, vam publicar una alerta per detecció d’una estafa en circulació que es feia a través dels SMS . Els missatges SMS que els usuaris reben són advertències d’un tipus de problema amb el seu compte o targeta. Per solucionar-ho, els usuaris haurien de prémer un enllaç facilitat en el missatge frau: que seria el fil connector per robar les dades personals i/o els diners.

