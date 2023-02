Què sabem i què no dels objectes no identificats abatuts pels Estats Units?

Què ha passat?

Les teories i conspiracions sobre possibilitats de vida més enllà del planetahan tornat arran d'unsque elshan abatut durant els últims tres dies. Tres objectes sobre els quals el Pentàgon "no descarta res" , tampoc que tinguin origen. Però, a hores d'ara, què en sabem i què no d'aquests misteriosos objectes?Els Estats Units van abatre aquest divendres un objecte volador no identificat, conegut habitualment com a ovni, al cel d'. Les característiques d'aquest element sorprenien les forces militars del país: no tenien cap mecanisme de propulsió o de control. Només 24 hores després, un altre objecte sense capva ser abatut pels Estats Units, però aquest cop a. Ja aquest diumenge, un avió nord-americà va fer caure un tercer objecte que sobrevolava el, just a la frontera entre els Estats Units i el seu veí del nord.La forma dels objectes abatuts també és un misteri més al serial. El primer element tenia la mida d'un, el segon era de formai el tercer era semblant a un. El que sí que ha descartat el Pentàgon és que siguin nousde la com el que va ser abatut només uns dies abans . "Si parlem d'objectes i no de globus és per alguna raó", assegurava en roda de premsa, encarregat del comandament nord de la Força Aèria dels Estats Units.El Pentàgon manté el. Més enllà dels detalls de la mida i la forma, el màxim òrgan de seguretat dels Estats Units no tanca cap porta a qualsevol escenari sobre l'origen dels objectes voladors no identificats. "No he descartat res en cap moment; deixaré que la comunitat d'ho esbrinin", ha sentenciat VanHerck, a la vegada que ha assegurat que treballen per "avaluar" totes les amenaces conegudes o desconegudes que sobrevolen el cel dels Estats Units.A lacreada als Estats Units, s'hi ha sumat la Xina. Les autoritats d'una ciutat a l'est del país asiàtic van informar aquest diumenge sobre la detecció d'"objectes desconeguts" en el seu espai aeri i del seu posterior abatiment. Si bé lesno han donat més detalles sobre la mida i forma d'aquests aparells que permeti establir alguna similitud amb els que han sobrevolat els Estats Units i el Canadà.

