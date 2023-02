ERC lamenta que els jutges deixin en «paper mullat» la reforma del codi penal

ERC lamenta que el Tribunal Suprem hagi deixat enla reforma del codi penal després que, un cop revisada la sentència, hagi optat per mantenir les inhabilitacions a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa . La portaveu, però, ha advertit que aquesta decisió, que ha titllat de "cop a la democràcia", no els farà "recular", i que servirà per continuar forjant la defensa dels polítics independentistes davant d'instàncies internacionals. "Demostrar l'arbitrarietat facilitarà la defensa de la nostra causa davant dels tribunals internacionals", ha valorat.Aquesta és la valoració d'ERC després que el Suprem hagi optat per mantenir la condemna a aquests líders del procés per un delicte de desobediència amb concurs medial amb malversació greu. Ara bé, com que la sedició ha caigut, el Suprem condemnaper un delicte de desobediència. En el cas de, se'ls condemna per desordres públics. A tots aquests sí que elsel nou codi penal i se'ls declara extingida la pena. Per tant,Sobre aquesta última qüestió, Vilalta haque caiguin les penes de sedició, que s'aixequin algunes de les inhabilitacions, i que el mateix tribunal "reconegui obertament" que s'haindependentista com a violent. En aquest sentit, ha assegurat que la reforma "està ben feta", i que en tot cas, la culpa de mantenir algunes de les inhabilitacions és de la "visió parcial" dels jutges, que han fet "cas omís" a la voluntat democràtica. "El PP ho va introduir ad hoc per perseguir l'independentisme, mantenir això és la demostració de l'arbitrarietat que patim", ha insistit. Tot seguit, ha carregat contra el sistema judicial, que "atempta contra el sistema democràtic" i que està "supeditat" a la dreta "més extrema".La decisió del Suprem arriba unes setmanes després que hagi entrat en vigor la reforma del codi penal pactada entre el PSOE i ERC . Aquesta modificació va comportar la desaparició del delicte de sedició -que va ser, precisament, la fórmula escollida per Marchena per condemnar els líders del procés amb responsabilitats governamentals o civils, com era el cas de Jordi Sànchez i de Jordi Cuixart-, i també es va retocar la definició de malversació per fer marxa enrere de laen l'etapa de Mariano Rajoy a la Moncloa.ERC sempre havia insistit que la modificació del codi penal, primer fruit concret de la taula de diàleg, estava encaminada a tenir els. La mesa de negociació, per cert, ha quedatdes que es va aprovar la reforma, tot i que hi havia el compromís per part de Pedro Sánchez de citar el mecanisme abans que acabés el 2022.

