La UOC tindrà per primer cop un campus al Poblenou de Barcelona

La(UOC) tindrà per primer cop un campus. Serà al barri del Poblenou de Barcelona, mentre que, per altra banda, l'(ICFO) ampliarà les seves instal·lacions a Castelldefels. Tot plegat serà possible gràcies a un acord entre la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, l'ICFO la UOC.En primer lloc,ha deixat lliures la planta 0 i la segona de l'edifici dedel Poblenou, que ocupava fins ara, i les ha cedit a la UOC. D'aquesta manera, la universitat podrà concentrar tota l'activitat acadèmica, de recerca i de gestió en un campus en aquest barri barceloní. Pel que fa a l'ICFO, guanya l'edifici que la UOC ocupava alde Castelldefels.El nou campus delde la UOC estarà integrat pels tres edificis del complex de Can Jaumandreu i serà el centre de referència de tota l'activitat docent, de recerca i de gestió de la UOC. Per la seva banda, els serveis vinculats a l'economia social de Barcelona Activa que ocupaven aquestes instal·lacions passaran a oferir-se des de l'equipament d', ubicat al districte d'Pel que fa a l'ICFO, les noves instal·lacions ali permetran desenvolupar els projectes estratègics d'abast nacional i internacionals que lidera, vinculats amb les tecnologies quàntiques i els xips fotònics. Aquests inclouen la coordinació de la iniciativa Quàntica-Vall Mediterrània de la Ciència i les Tecnologies Quàntiques i el llançament d'un programa de recerca en col·laboració amb els investigadors del MIT americà i la Max-Planck Society d'El Departament deha intervingut en l'operació com a facilitador entre les parts amb l'objectiu de fer convergir els interessos de al UOC i de l'ICFO en benefici de l'enfortiment del sistema universitari i de recerca, segons han informat els agents en un comunicat. Així, el Departament impulsarà els tràmits i les accions que siguin necessaris per obtenir les autoritzacions corresponents, d'acord amb la normativa aplicable, a l'efecte que l'ICFO pugui fer ús de l'immoble situat al Parc Mediterrani de la Tecnologia.

