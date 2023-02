El territori respon: «gran manifestació» contra el Hard Rock, Quart Cinturó i aeroport ampliat

Entitats socials i ecologistes han fet un pas endavant per demostrar l'oposició de part del territori català als grans projectes vinculats a l'aprovació dels darrers pressupostos de la Generalitat: el Hard Rock, el Quart Cinturó i l'ampliació de l'aeroport del Prat. Per exemplificar-ho, s'ha fet una crida a una "gran manifestació de país" el pròxim dissabte 4 de març a les 18 h, amb punt d'inici a la plaça de Catalunya de Barcelona.



"Defensem la terra, construïm el futur" és el lema escollit per unes entitats que també volen reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per saber en quin punt es troben aquestes iniciatives i reclamar que s'aturin les intencions futures de fer macroprojectes. Especialment, aquests tres exemples que tenen un notable impacte ecològic i energètic, asseguren els activistes. De fet, en el manifest conjunt present aquest dilluns, s'ha lamentat que Govern i PSC hagin "pactat un conjunt d'aberracions ambientals i socials".



Ampliació de l'aeroport al mar

Els organitzadors reivindiquen que tot i estar distanciats territorialment, s'han trobat amb unes iniciatives de grans projectes que els afecta de manera similar i requereix una resposta unitària. Així, la mobilització preveu tenir un tarannà semblant a la marxa contra els, que també va posar sobre el focus la contrarietat entre les entitats del territori afectat i les polítiques de país. Les darreres setmanes, els sector ecologistes i socials catalans ha intensificat el contacte arran dels grans anuncis sobre el casino, la carretera del Vallès i l'aeroport. Ara, mentre el Govern no s'hi reuneix, preveuen aplegar forces de manera presencial.Les plataformes convocants -Aturem el Hard Rock, Zeroport i Campanya contra el 4t Cinturó- reivindiquen que aquest pas. És també la resposta a una manera de funcionar que "no escolta les alertes" internacionals sobre la necessitat de revertir les emissions i el conjunt de la contaminació. Alhora, han lamentat que s'incideixi en. "La patronal apunta i el Govern dispara", ha resumit Eloi Redón, d'Aturem Hard Rock, que ha insistit en trencar la dinàmica d'iniciatives "especulatives".

Sobre la possible ampliació de l'aeroport amb una pista flotant sobre el mar, que el Govern estudia, els activistes han replicat que té més altaveu mediàtic que no pas futur realista. "No té cap sentit ni viabilitat, i són cortines de fum que llancen per mantenir viu un debat obsolet i sobre el qual la població de Catalunya ja s'ha manifestat", ha reblat Daniel Prado, de la plataforma Zeroport, en referència a la mobilització contra l'ampliació de la infraestructura aeroportuària el setembre de 2020.



La roda de premsa, que s'ha dut a terme davant de la seu de Foment del Treball, ha vinculat també el pes de l'empresariat sobre els acords dels grans projectes polítics pactats pels pressupostos i que afecten el país. "Aquests punts acordats coincideixen molt amb els que ha vingu assenyalant la patronal", ha insistit Pardo.

Pel que fa als següents passos, els organitzadors de la crida social i ambiental apunten que tenen una cita pendent amb representants del Govern, que esperen que es produeixi aviat. Mentrestant, el pols es traslladen al carrer."Nosaltres ja portem 30 anys frenant el Quart Cinturó, i", ha afegit Santi Martí, de l'entitat contra el projecte de carretera vallesana.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor