Els comuns exigeixen al Govern que abandoni qualsevol projecte d’ampliació del Prat: «Sembla una broma»

La proposta que estudia el Govern per ampliar el Prat sobre el mar ha rebut l'oposició frontal dels comuns. En roda de premsa aquest dilluns,ha exigit a l'executiu de Pere Aragonès que abandoni qualsevol idea d'ampliació i que deixi d'escoltar "la patronal de Foment". "La proposta sembla una broma. Elsde l'aeroport tenen, és una proposta faraònica i sense sentit", ha declarat el portaveu de Catalunya en Comú, que ha assegurat que la seva formació no donarà suport a una proposta d'aquestes característiques fins i tot, si aquesta no afectés l'entorn ambiental. "Si es pogués ampliar l'aeroport sense tocar un bri de naturalesa, també hi estaríem en contra", ha afegit.La valoració dels comuns arriba després que l'executiu tingui damunt la taula una proposta feta per una consultora privada, segons va avançar La Vanguardia. La plataforma es construiria a una milla de la costa, tindria. La posició del Govern és que s'han d'estudiar totes les propostes, i que "és positiu" que hi hagi experts treballant en aquest tema. Tot plegat, arriba també en plena tramitació dels. Govern i PSC han pactat en el marc de la negociació constituir unaper abordar el futur de l'aeroport, un acord que els comuns tampoc avalen: "Creiem que l'ampliació del Prat no és viable. Hauríem de descartar aquesta opció", ha insistit Mena.Els comuns creuen que el Govern hauria de dedicar tots els esforços a fer una "", i dedicar els recursos a evitar, per exemple, els retards que hi ha a Rodalies. "Recomanem al Govern que escolti més a les persones que es van manifestar en contra a Terres de l'Ebre. Cal deixar d'escoltar els que volen que", ha afegit el portaveu. Així mateix, ha advertit a l'executiu que si tira endavant amb aquestes idees, serà recordat com el Govern dels "macroprojectes fracassats".Preguntats sobre si l'equip d'Aragonès s'ha adreçat a ells per abordar aquesta proposta, ha assegurat que no han rebut, però ha afegit que si el Govern els proposa una reunió per abordar-ho, en parlaran per dir que és "una", i que el què necessita Catalunya és deixar enrere un model turístic insostenible. "Mentre hi ha catalans que pateixen retards a Rodalies, no té sentit destinar diners per fer aterratges sobre el mar", ha reblat Mena.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor