Per què «Alcarràs» ha punxat als Goya?

1. La distància entre Catalunya i Madrid no és cap broma

2. Pèrdua del momentum

3. Intrusisme amb els intèrprets no professionals: virtut o un problema?

La família protagonista d'Alcarràs Foto: ACN

4. Conservadorisme dels acadèmics

5. Ser candidata a l'Oscar no implica absolutament res

Almodóvar, el 2020, recollint el seu darrer Goya Foto: Europa Press

Explicava la crònica d'El Confidencial sobre la gala dels premis Goya que la sala de premsa es va quedar en silenci quan lva certificar que Alcarràs marxaria a casa sense cap guardó. Un silenci que es va convertir en un murmuri d'indignació que es va acabar traslladant a la xarxa. Com pot ser que la guanyadora de la Berlinale i l'escollida per representar Espanya als Oscars marxi dels premis estatals sense cap mena de reconeixement?Preguntes llançades a l'aire amb escepticisme, decepció i en certs casos, ràbia, perquè, com en cada cerimònia de premis de cinema, no pot ploure a gust de tothom.respon a una sèrie de qüestions que s'allunyen completament de la qualitat cinematogràfica que desprèn la pel·lícula de Carla Simón No és la primera vegada (ni serà pas l'última) que una candidata als Oscars marxa sense res sota el braç de la cerimònia dels Goya. Ara bé, que ho faci la primera directora de l'Estat que guanya l'Os d'Or a la Berlinale mostra molts dels defectes que segueix arrossegant una Acadèmia del Cinema Espanyol que encara permet que els membres inactius de la indústria puguin votar.(els premis de la crítica, amb vots de periodistes) i, si mirem enrere, va aconseguir més premis amb. Què ha passat, llavors? Per què aquesta desfeta?Per molt que es facin discursos interessats, la bretxa entre les indústries cinematogràfiques establertes a Madrid i la producció que es fa a Catalunya és real. Encara que des de fa anys existeix un procés evident de descentralització de la creació de cinema a tot l'Estat, el nucli dur (i evident) de la indústria és a la capital espanyola. Catalunya ha aconseguit ser forta amb produccions de qualitat (o destacar per sobre de totes, comel 2011 o-també amb Simón-) però segueix sense trencar els conservadorismes de Madrid., quan Loreak el 2016 va ser escollida pels Oscars, però només va ser nominada a dos Goya i no es va endur cap. Dos anys després, passava amb Handia: 13 nominacions, guanya 10 premis, però dels guardons "grans" només s'endú Millor Guió i Millor Direcció Novella.El pas del temps és molt perjudicial per al sistema de premis.per poder tenir futures opcions. Encara que els Gaudí feia 365 dies que esperaven poder retre-li homenatge i entregar-li tots els premis que es mereixia, els Goya han premiat unaque va arribar a les sales de cinema molt més tard (i més a prop dels premis) i que té una mirada molt més comercial que la d'Alcarràs. Simón vertebra una narrativa molt més complexa i atrevida que la de, un fet que pot ser determinant per a molts acadèmics conservadors. Cronistes de la cerimònia de Sevilla admetien dissabte a la nit que els membres del film català no tenien ni prevista cap festa postgala, ja que no es veien amb moltes opcions des d'un principi.Encara que sembli paradoxal, cert sector professional del cinema espanyol no va veure amb bons ulls la nominació ni el reconeixement dels actors d'Alcarràs. Tots ells, sense cap mena de carrera ni feina prèvia d'interpretació, es van deixar el cor i l'ànima -sota la batuta de Simón- per desenvolupar una de les pel·lícules més naturals, humanes i sinceres de l'any. Ara bé, a l'hora de passar pel filtre dels premis, molts dels seus companys d'indústria van considerar que tot allò era intrusisme.Perquè els acadèmics també són actors i actrius del sector espanyol, i podrien haver influït, de manera categòrica, en decantar la balança cap a altres films.No és cap secret que molts dels membres deresponen a uns interessos molt conservadors de la indústria: tant artístics com de rendiment comercial. Encara que no hi ha cap mena de dada que desgrani el perfil, l'edat o els noms dels membres de la institució (només se sap que ni el 30% són dones, segons un estudi de l'Associació de Dones Cineastes el 2021 ). Això sí: tot el sector sap que una vegada una persona és escollida membre de l'Acadèmia, pot votar per sempre. Encara que estigui inactiu i faci anys que no formi part ni d'un curtmetratge. Per tant,no comparteixen la visió d'un cinema com el que fa Simón ni què significa Alcarràs.Evidentment que és una contradicció: escollir una pel·lícula perquè et representi en uns premis com els Oscars no és una decisió que es pren a la lleugera. Encara menys si les altres que tenies com a opció (Cinco Lobitos i As Bestas) són tres èxits absoluts de crítica, públic i taquilla.. Ara bé, aquesta dissonància entre ser la candidata a Hollywood i estimbar-se als Goya ha passat més vegades de les que sembla.Pedro Almodóvar, un dels millors cineastes espanyols de la història, ho va viure amb(1991),(1995), totes dues amb 0 Goya, i(2016), que només en va sumar un.(1996) d'Imanol Uribe, candidata als Oscars i cap premi a Espanya.(2009) de Fernando Trueba va viure exactament la mateixa experiència. Gracia Querejeta amb(2013) és la penúltima abans d'Alcarràs i(2016) de, l'última. Que fossin candidates i només guanyessin un premi, també hi ha diverses. Els precedents existeixen. Ara bé, que Carla Simón i el seu equip marxessin de Sevilla sense cap Goya entre els braços és

