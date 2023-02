Els Estats Units han abatut fins a tres objectes voladors no identificats durant els últims tres dies i en diferents punts del país. Davant les especulacions, elha convocat una roda de premsa d'urgència aquest diumenge a la matinada catalana en què no ha fet més que incrementar els dubtes i les conspiracions.La pregunta del The New York Times va ser molt clara: "Han descartat la presència d', i si és així, per què?". Tothom esperava que el general, encarregat del comandament nord de la, descartés un succés que mai ha estat demostrat, però no va ser així."No he descartat res en cap moment; deixaré que la comunitat d'ho esbrinin", va sentenciar VanHerck, a la vegada que va assegurar que treballen per "avaluar" totes lesconegudes o desconegudes que sobrevolen el cel dels Estats Units.Per altra banda, VanHerck va descartar que aquests últims objectes es tractessin de globus xinesos, com el que ja es va abatre fa uns dies . "Els hi diem objectes i no globus per algun motiu", va afirmar. Els tres objectes abatuts tenien mides i formes diferents: el de divendres feia la mida d'un, el de dissabte una formai el de diumenge de forma. El misteri segueix obert i totes les possibilitats també.

