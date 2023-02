“A 25-year-old goalkeeper died suddenly during a football match in West Flanders, Belgium on Saturday evening.

Arne Espeel, a goalkeeper of the Winkel Sport B, has died on the spot after stopping a penalty kick in the second half of the match”. pic.twitter.com/gkCW0NHeKO — Luther ‘Cyrus’🕳️🐇💨 (@Censored4sure) February 12, 2023

Tragèdia a. El món del futbol està de dol per la mort d'un porter de futbol de 25 anys,, que va morir enmig d'un partit i just després d'aturar un penal. De fet, els companys del seu equip, el, van passar de l'eufòria a la preocupació en pocs instants, quan van veure que el seu company es desplomava i no reaccionava.Elsvan intervenir immediatament, intentant-lo reanimar durant més de mitja hora, però no van poder impedir que el jove porter perdés la vida en el mateix terreny de joc. "Els seus companys van saber de la mort mentre s'estaven dutxant. Ha estat terrible", ha relatat l'assistent del Winkel Sport B.

