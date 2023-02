10 motius per assistir a la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible de Vic

1. Perquè és el punt de trobada de tres sectors en auge.

Elde Vicdella segona edició de la Fira d'Energia i Construcció Sostenible . Un certamen que pretén ser un punt de referència per als sectors de les energies renovables i bioconstrucció Programa complet d'activitats de la FECS 2023 (pdf)Es tracta d'una fira pensada per als professionals, però també per als estudiants i al públic en general. És per aquest motiu, que et proposem deu motius per assistir a laLa Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible va néixer el 2022 agrupant diversos certàmens existents. En aquest sentit, són. S'hi donen cita el sector de l', els de lacom a fonts d'energia així com. Tresque aplegaran una cinquantena d'expositors, jornades tècniques i activitats per a professionals, estudiants i públic en general.Com serà el? Com ens hi haurem d'adaptar en l'àmbit energètic i en la construcció? Ho intentarà aclarir, meteoròleg i presentador del temps a TV3, llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona i periodista col·legiat. Serà el dijous 16 de febrer a les 10.15 en la conferència inaugural de lesCatalunya ja té més de 60.000 instal·lacions d'autoconsum solar fotovoltaic . D'aquestes, un 60% es van posar en funcionament el 2022 i, any rere any, s'està vivint un creixement exponencial. Tot apunta que aquest 2023 la, entre altres, per l' increment del límit entre el punt de producció i el de consum de 500 a 2.000 metres . La FECS de Vic serà un bon lloc per descobrir les darreres novetats d'aquest boom.L'autoconsum solar s'està disparant en tots els sectors. En el domèstic –on representen el 73% de les instal·lacions-, però també en els equipaments públics, en les indústries i en infraestructures com autovies depuradores . Pot ser individual o. I en aquest darrer camp estan creixent amb força les. Osona n'és un referent –se n'està impulsant una a cada municipi- i a la FECS explicaran la seva experiència.Catalunya és un–tot i que gran part de la societat no n'és conscient- amb un. En un context d'emergència climàtica i de grans incendis forestals, lano només és una font d'energia renovable sinó una eina per gestionar els boscos, el paisatge i reduir el risc que cremi. A la FECS se'n parlarà i molt a lesque se celebraran el divendres 17 de febrer.A diferència de la fotovoltaica i la biomassa, laés una energia poc coneguda però amb. No només es pot fer servir en grans projectes complexos sinó, per exemple, en habitatges unifamiliars. A la FECS un dels objectius és demostrar que entendre i aprofitar la geotèrmia pot ser. Hi haurà unes jornades específiques el divendres 17 de febrer a la tarda que començaran amb un títol eloqüent: “, conversant amb un cafè·.Un dels punts forts de laés que aprofita la tradició i l'adapta a la realitat del segle XXI. En un context d'emergència climàtica i d'encariment de les matèries primeres,com el picapedrer, treballar la terra compactada, l'entramat, la fusta o la construcció de marges de pedra seca. La FECS n'és molt conscient i organitza la primeraamb una quinzena de participants.Construcció i salut tenen molta més relació del que sembla. L'ús de la fusta, una correcta ventilació i la climatització, l'ús del cànem o la reutilització d'aigües residuals i pluvials en edificis poden ser claus per. Qui ho vulgui descobrir pot assistir a lesque se celebraran el dissabte 18 de febrer.Hi ha qui pugui pensar que la construcció amb terra està obsoleta i és pròpia de països en desenvolupament. Res més lluny de la realitat. Més enllà de conèixer la important tradició d'aquesta tècnica a cosa nostra, a la FECS de Vic es podrà descobrir que és una. El divendres 17 i el dissabte 18 se celebraran les Jornades de Construcció amb Terra amb la presència d'arquitectes, bioconstructors i consultors especialitzats.A la FECS hi haurà moltes conferències i debats, però qui vulgui també podrà posar-se mans a l'obra. S'han organitzat diversosper tal de demostrar en directe el futur de les. N'hi haurà d'encaixos de fusta, de l'ús de materials naturals com aïllaments, de revestiments amb argila, d'entramats vegetals i de construcció d'un mur de tàpia, entre altres. La majoria d'aquestes activitats –a diferència de les jornades tècniques-i tenen un preu de 15 euros.