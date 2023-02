Es va fugar de la presó després d'haver matat un home a Barcelona: el troben dos anys després a Suïssa

Els Mossos d'Esquadraper no haver de tornar a la presó després d'un permís penitenciari. L'intern estava complint, que finalitzava el setembre del 2024, per un delicte d'homicidi del 2017., frontera amb Suïssa.Teniai el van poder situar en diferents països europeus en poc temps. Per això, es va iniciar una comunicació fluida amb diversos cossos policials europeus per tal de localitzar-lo i detenir-lo.. Amb la informació obtinguda a la investigació, quan es va constatar que l’investigat es trobava fora de l’Estat espanyol, es va sol·licitar una ordre europea de detenció i entrega (OEDE) a l’Audiència Provincial de Barcelona.A principis d'aquest anya la frontera italiana i va ser detingut. El 3 de febrer va ser extradit a Madrid, on ha estat ingressaten els pròxims dies, a la presó de Catalunya on ha d'acabar el compliment de la condemna que té imposada per l'Audiència de Barcelona. El 2022, el Grup de Recerca Activa de Fugitius ha aconseguit localitzar, fora de l'Estat, 24 interns no reingressats a presons catalanes.

