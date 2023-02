Els tentacles de l'espionatge d'Estat també van arribar al ​País Valencià

Proactivitat i compromís, eixos de l'estratègia

Com s'integra en els moviments veïnals?

Es trenca el seu relat

el juny del 2020 amb els agents Marc i Daniel Hernàndez Pons . Ho va fer altres mesos abans, al març, amb el membre del Cos Nacional de Policia espanyol (CNP) R. M. F.. Amb la revelació d'aquest nou cas d'infiltració de l'Estat per part deha quedat demostrat el vincle entre tots tres agents i també l'existència d'unadels Països Catalans. Tot plegat, amb el lideratge del comissari general d’informaciói sota una estructura jeràrquica encapçalada pel ministre de l’InteriorL'agent infiltrat que s'ha donat a conèixer aquest dilluns feia servir la identitat falsa dei era originari de l'àrea de Barcelona, tot i que ell es va presentar, durant els dos anys que es va introduir en el moviment veïnal de València, com ade Llobregat. Deia que ajudava el seu pare a fer de paleta per contribuir a casa. La major part del temps que va ser a València va residir en un pis del barri de. Com a carta de presentació, també va "vendre" que a Barcelona va tenir activitat política a l'Esquerra de l'Eixample durant el procés. També va assegurar que tenia voluntat d'"ocupar la primera línia de lluita". Va finalitzar el curs d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i es va matricular en el grau de Treball Social a la Universitat de València (UV) amb unaproporcionada per la policia espanyola.El seu caràcter, segons han detallat les persones que hi van interactuar, era. Tots aquests trets van fer que no li costés crear vincles de confiança. "Era molt respectuós, gens invasiu. Si algú necessitava alguna cosa, sempre hi estava”. Tal com han detallat les persones que formen part dels moviments en què es va infiltrar, a aquest agent del CNPen les assemblees en què participava ni tampoc en cap dels vuit grups de Telegram en els quals va entrar. Tampoc manifestava les seves idees a la gent del seu nucli més proper, tot i que en alguna ocasió es va definir obertament com a "antifeixista". Amb tot, la proactivitat i el compromís va ser el que va definir la seva estratègia. Es va implicar en totes les entitats en què es va infiltrar fins a tal punt queLa seva mimetització també es va traslladar en elamb algunes de les activistes i persones en situació de vulnerabilitat que acompanyava.Concretament, R. M. F. pren part dels moviments populars i antifeixistes de València, primer, i el, després. Més tard, també va formar part de Grama i d'un grup de muay thai. Aterra a la capital del País Valencià quan està a punt de fer 28 anys, i tot just un any després de jurar el càrrec de funcionari al cos. Amb l'esclat de la pandèmia de la Covid-19 es va aturar tot, també el pla d'infiltració. Però, a través del grup de Telegram de les entitats en què s’havia introduït, va continuar al dia dels debats i accions que van sorgir durant el confinament. I no només això, l'agent infiltrat va aconseguir tenird'una de les entitats i còpia de totes les claus i accés al màxim òrgan de decisió d'una altra.La publicació deel juny de 2022 a casa nostra, va fer emergir lesen l’entorn de Ramón Martínez. La seva manera d'actuar amb la del policia destapat s'assemblava massa: no tenien gaire informació sobre el seu passat, havia fet una vertiginosa militància a molts col·lectius en poc de temps i, en el seu cas, el fet que decidís marxar de València de forma tan sobtada, va fer dubtar de la veracitat de la seva història. Aleshores, La Directa va començar a investigar i, a poc a poc, la seva identitat falsa es va fer trossos.Després de l'estiu de 2021, l'agent del CNP va informar que tornava a Barcelona. Va advertir els seus contactes queperquè "no li agradaven les relacions a distància". No obstant això, fins al desembre del 2022 va mantenir activa la línia telefònica que feia servir com a infiltrat i va tenir accés a tota la informació dels grups en què estava.Una vegada conegut el cas, aquesta és la resposta dels moviments veïnals: “No ens arrepleguem. Al revés, hem de continuar militant, amb cura i autoprotecció i revisant les nostres pràctiques”, ha assegurat, amb determinació, una militant del centre social l’Horta en declaracions a aquest mitjà.

