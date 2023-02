El servei que atén la violència masclista a Barcelona diu prou i convoca la seva primera vaga

Les professionals quea Barcelona -el Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) municipal- han dit prou, després de setmanes de protestes i reclamacions , i han convocat una vaga. De moment, els plans dels professionals d'aquest servei de l'Ajuntament de Barcelona -altament feminitzat- és fer una, si bé esperen que el consistori reaccioni i es pugui negociar durant les pròximes dues setmanes., exposen des de la plantilla.La principal reclamació que plantegen com a punt de fricció i que podria aturar la mobilització, si es reaccionés des de l'administració, és. És a dir, que la vaga no se centra en la millora de les condicions laborals dels treballadors per se, sinó que és un clam al cel per poder atendre adequadament les dones en situació de màxima vulnerabilitat que pateixen violència masclista. Si bé aquesta sobrecàrrega de feina deixa conseqüències en les treballadores, que col·lapsen i agafen baixes, el més greu és l'atenció precaritzada que impacta en les usuàries i els seus fills, recalquen fonts del SARA. És un servei que, aproximadament,cada any.Fa setmanes que les treballadores d'aquest servei municipal, que són funcionàries fixes o interines, han pressionat l'Ajuntament perquè reaccioni. Tanmateix, asseguren que la resposta no ha estat a l'alçada. Des del consistori s'hauria apuntat a, però la plantilla remarca que el servei és municipal i que, sigui com sigui, el consistori s'ha de fer càrrec de l'actual situació.Fonts del SARA concreten que, a més de les afectacions sobre les professionals, hi ha evidències de la manca de recursos per a dones que travessen una situació crítica. "El dispositiu d'acollida s'activa perquè una persona ha sortit de casa seva en situació de risc de patir una agressió imminent. Però", detalla a aquest diari una de les portaveus de la protesta laboral.Fa referència aper a dones que viuen violència masclista, que sovint han de marxar amb els seus fills a viure a pensions perquè no hi ha espais adequats suficients. I això, alhora, també complica l'atenció a les dones. "Si van a una casa d'acollida directes, que és com hauria de ser, hi ha molta feina de seguiment 24 hores que fan les professionals de la casa. Però per la saturació, se les envia a una pensió o un hostal, i el seguiment l'hem d'intentar fer les professionals del SARA. I, expressen fonts del servei municipal.Les visites que ofereixen a les usuàries també són molt més espaiades en el temps que el que pertocaria. Si bé les visites amb una psicòloga s'haurien de donar cada dues setmanes, actualment es fixen com a, apunten. "La reivindicació central és l'ampliació de places, que es generin places estructrurals", concreten des de la plantilla. Igualment, es denuncia la manca d'un sistema de ràtios -que cuidi quantes usuàries pot cobrir un treballador- i la necessitat de reconéixer l'especialització.El volum de feina porta les treballadores a denunciar un cert. Afegida a una càrrega de treball mal dimensionada, segons subratllen, és habitual que la plantilla acabi veient-se afectada i "cremant-se". Així, s'han detectat afectacions sobre la salut mental de les treballadores en forma de trastorns d'ansietat, estrès i malestar psicosocial.Alguns d'aquests aspectes, fa més de 5 anys que ho porten denunciant i no hi ha hagut la resposta necessària, puntualitzen. Una de les promeses més esperades és que es compleixi el dimensionament del servei acordat per l'Ajuntament en el passat. Des del consistori, per contra, fins ara s'ha recordat que els últims anys ja s'ha vist créixer la plantilla del SARA.remarcaven recentment fonts municipals. Ara bé, això no dona solució a les peticions de les treballadores. I ara l'Ajuntament haurà de reaccionar, si no es vol trobar un servei clau contra la violència masclista fent una aturada laboral durant tot un dia.

