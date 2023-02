Palestina agraeix a Colau la suspensió de relacions de Barcelona amb Israel

Han posat aquest cartell a l’entrada de Ramallah:



“Gràcies, Barcelona, per trencar relacions amb l’Apartheid i congelar l’agermanament entre Barcelona i Tel Aviv”.



S’ha dit que la decisió de Colau no beneficiava a les parts en conflicte.



Entenc que es referien a Israel. pic.twitter.com/s7LVDFdIKu — Luca Gervasoni i Vila (@gervasonivila) February 12, 2023

ha respost a la decisió d'de congelar relacions amb Israel amb imatges d'agraïment. Diversos cartelles de gratitud cap ahan aparegut després de l'anunci de l'alcaldessa catalana a, capital administrativa del territori palestí. "Des de Palestina, gràcies Barcelona", es pot llegir en un dels cartells en què apareix una imatge a sobre de la Sagrada Família. "Et saludem, Barcelona", es pot llegir en un d'altre.Barcelona va trencar les relacions ambaquest dimecres per la "violació sistemàtica" dels drets humans del poble palestí. Així ho va fer saber l'alcaldessa de la capital catalana al president israelià,, en una carta en què també explicava que suspenia "temporalment" l'agermanament que Barcelona manté amb la ciutat dePer recuperar els vincles, Colau exigeix a Netanyahu que es garanteixen precisament els drets dels ciutadans palestins i que es compleixin "plenament" les obligacions imposades pel Dret Internacional i per les resolucions de Nacions Unides sobre el conflicte. Per altra banda, l'alcaldessa remarcava que la decisió és de caràcter estrictament polític i reivindica que Barcelona és una ciutat "orgullosa del seu llegat jueu" i de les comunitats jueves que avui dia formen part del municipi. "Com a alcaldessa, estaré al costat d'aquestes comunitats per fer front a qualsevol mostra d'", reiterava.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor