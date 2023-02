Pedri i el mur defensiu del Barça valen els tres punts contra el Vila-real

Elsegueix en bona ratxa i suma una nova victòria a la. Els dehan superat per la mínima (0-1) al Vila-real en un partit en què el mur defensiu conformat per Jules, Ronald, Andreas, Alejandroi Marc-Andréha estat clau per evitar que els groguets entrenats peraconseguissin treure alguna cosa més que una derrota.Abans de començar, l'ha fet un minut de silenci en record a les víctimes dels terratrèmols a Turquia i Síria . El partit ha estat dominat pels blaugrana de forma clara en els primers instants i al minut 2 Lewandowski podria haver inaugurat el marcador, però s'ha trobat un bonal davant.Ha estat al minut 17 quan una bona pressió alta que ja és habitual en el Barça de Xavi ha generat una recuperació prop de l'àrea del Vila-real. Koundé ha recuperat i una combinació perfecta ambha deixat el canari sol davant el porter gorguet, que aquest cop no ha pogut evitar que la pilota entrés a la porteria.Des de llavors, el Barça ha anat de més a menys i el Vila-real ha anat guanyant protagonisme i iniciativa en el joc. La segona part ha deixat ocasions per dues bandes i un partit amb targetes i poca continuïtat. El Vila-real ho ha intentat, però la muralla defensiva liderada clarament per Araujo ha fet que el Barça reculli els tres punts i, a falta que jugui el partit que té pendent, deixar ela 11 punts de distància a la classificació de la lliga.

