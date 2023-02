El Parlament ha gastat 3,9 milions en «premis de jubilació» en els últims 25 anys

Després de la polèmica per les, elobrirà aquesta setmana amb la notícia d'un cas amb moltes similituds. I és que segons explica l'Ara, la cambra catalana ha gastat un total de 3,9 milions d'euros en "" en els últims 25 anys. Aquesta figura consisteix a rebre, en el moment de la jubilació, un any de sou extra i que supera els 100.000 euros bruts de mitjana a l'excúpula funcionarial.Tal com explica aquest mateix diari arran de les dades proporcionades pel Parlament, aquesta prima de jubilació s'ha abonat ade les 81 que s'han jubilat en les darreres dues dècades i mitja. El "premi de jubilació", a més, també es podia compaginar amb les llicències d'edat de la cambra catalana.Des de l'administració, es defensa aquesta compensació d'un any després de la jubilació per les especificitats de la feina al Parlament i recorden que lesdels treballadors són avalades per les meses. Fins i tot l'Ara explica que en consultar els fets amb l'entorn de l'actual vicepresidenta en funciona de presidenta del Parlament,, no s'han posicionat sobre el "premi de jubilació", que segueix amb el vistiplau de l'actual mesa.

