El terratrèmol de Turquia i Síria ja és el cinquè més mortal del segle

L'(OMS) estima que elshan deixat, de moment, almenys 9.300 morts a la república àrab; una xifra que, sumada als 29.605 decessos confirmats fins ara per Turquia, eleven el total de víctimes mortals als dos països fins als 38.905 morts i converteixen el sisme en elEl director regional d'emergències de l', el doctor, que ha comunicat les xifres de Síria, tampoc crida a l'optimisme sobre l'evolució de les tasques de rescat durant els pròxims dies: "Ens temem que aquests números continuaran augmentant, en particular a mesura que anem rebent accés a més zones", ha explicat.Al seu torn, el director executiu del programa d'emergències de l'OMS, doctor, ha descrit unen estimar que el sistema de salut de Síria ha quedat "polvoritzat" per 10 anys d'inestabilitat i ara és impossible que brindi una atenció adequada. La complexa realitat del país ha implicat que els que ho han perdut tot arran del terratrèmol, ara no puguin rebre l'ajuda humanitària per part de la comunitat internacional.Amb l'última actualització de morts, doncs, els sismes a Turquia i Síria són els cinquens més mortals de l'actual segle. Només queden per sobre el delel 2005, que va deixar 73.000 morts; el de lael 2008, amb un recompte de 87.000 decessos; el de l'del 2004, en què van morir 260.000 persones; i el d'del 2010, el més devastador dels últims 23 anys, on 316.000 persones van perdre la vida.

