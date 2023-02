Madrid s'omple de nou per fer front al «desmantellament» de la sanitat pública d'Ayuso

Suport de més de 70 organitzacions socials

Sense metges ni pediatres als centres

Recursos per a la sanitat per garantir el dret a la salut

Omplir els carrers de Madrid

El govern d'Ayuso treu pit

de persones han desbordat aquest diumenge els carrers de Madrid en la multitudinària manifestació convocadai per exigir la presidenta de la Comunitat,, que escolti les reivindicacions del personal sanitari i els veïns i veïnes de la regió per frenar elde l'Atenció Primària. La massiva marxa, amb quatre columnes que han confluït en una abarrotada plaça de Cibeles, ha buscat unir el sentiment de professionals i ciutadans en un nou "aixecament" contra la gestió de la líder autonòmica.La delegació del govern espanyol a Madrid ha xifrat enel nombre d'assistents, mentre que els convocants han elevat la participació a, segons les estimacions realitzades pels drons. Amb aquestes xifres, se superaria el volum de la participació respecte a l'última manifestació del passat 13 de novembre Organitzada pel veïnatge de la regió, la cita ha tingut amb el suport de més de 74 organitzacions socials. A banda de col·lectius veïnals, sindicats, partits polítics de l'esquerra, associacions sanitàries o plataformes de treballadores, entre d'altres, han mostrat el seu suport també rostres de la cultura com, Luis Pastor, Juan Echanove,, Alberto Sant Joan o Antonio de la Torre. La protesta ha comptat amb la presència dels màxims responsables dels sindicats, així com els portaveus dels grups parlamentaris a l'Assemblea de Madrid i grups municipals del PSOE, Podem i Más Madrid.Proveïts de xiulets, guants blancs i acompanyats pel soroll de les batucades, els i les assistents han cridat consignes de suport a la sanitat pública i a favor de la dimissió d'Ayuso i el conseller d'aquest ram,, per deixar a "més d'un milió de madrilenys sense metge i pediatre designat en l'Atenció Primària". En molts dels cartells que alçaven els i les manifestants es podia llegir: ""; "A la precarietat li dius llibertat"; o "Ja n'hi ha prou de terrorisme sanitari".Veïns i veïnes de Madrid i professionals sanitaris han recorregut de la mà els carrers de Madrid sota unes mateixes demandes en benefici dels madrilenys. "En el meu centre de salut no hi ha metge. Les urgències sense metge no funcionen tot i el que cregui la senyora Ayuso.Està enrocada i sense negociar. Només escolta i ja està", ha comentat una infermera del centre de salut de Villaviciosa.Sota el lema Madrid s'aixeca i exigeix sanitat pública i solucions al Pla d'Atenció Primària, la manifestació ha arrencat a les 12:00 del migdia amb columnes avançant des de Nous Ministeris (zona nord), plaça d'Espanya (zona oest), Hospital de La Princesa (zona est) i Legazpi (zona sud), per confluir en una massa unitària a la Cibeles. En aquest conclave, on se situa la seu de, en l'antic Palau de Telecomunicacions, s'ha muntat un escenari on s'ha llegit eli s'han desenvolupat les intervencions dels organitzadors i organitzadores. Tot plegat enmig d'un ambient festiu i reivindicatiu.Durant la seva assistència a la marxa, la secretaria general d'UGT-Madrid,, ha exigit al govern de Díaz Ayuso que doti de recursos materials i personals la sanitat pública madrilenya per garantir el dret a la salut dels ciutadans, així com la, d'atenció domiciliària i rural. Per part seva, la secretària general de CCOO de Madrid,, li ha demanat polítiques sanitàries "absolutament" diferents i no derivar diners públics a hospitals privats. "Ens trobem amb unaimportanti això no pot ser", ha recalcat incidint en el fet que els pocs diners propis que recapta Madrid no els destina a inversions sanitàries compromeses. Davant d'això, ha instat Ayuso a escoltar el veïnatge i a establir "un programa diferent de l'actual que només beneficia a uns pocs i als quals es poden pagar la sanitat privada".L'objectiu de la mobilització és fer costat als professionals sanitaris en un context marcat per laque va arrencar el passat 21 de novembre. No obstant això, des del govern regional es parla de "vaga política" i s'acusa els sanitaris de falta de voluntat per arribar a acords per "estendre" la vaga fins a les eleccions. La manifestació, en paraules del conseller Escudero, "no va de sanitat pública" i respon, a parer seu, "a una altra mena de condicionants".En aquest context, els manifestants han demanat recuperar "l'essència" de l'Atenció Primària, "eix central" del sistema sanitari públic: "La promoció de la salut, prevenció de la malaltia, participació comunitària i el seguiment del pacient i la família al llarg de la seva vida, la qual cosa ha demostrat disminuir les visites a urgències, els ingressos hospitalaris i la mortalitat fins a un 30%". De manera paral·lela, han exigit augments de plantilles en totes les categories del sistema sanitari amb "" a altres comunitats i països. En el manifest han recordat que 600.000 adults madrilenys no tenen metge assignat i 212.000 nens tampoc tenen pediatre de referència.Però fonts de l'executiva d'Ayuso recorden que Madrid és la regió amb major cobertura horària en Atenció Primària en la sanitat pública i que elA banda d'això, recalquen que "Madrid té la millor xarxa hospitalària amb 35 hospitals públics que són referència internacional i la flota del SUMMA112 és la més moderna i completa d'Europa".També reivindiquen que la regió és líder en trasplantaments, pionera en salut mental i aplica els tractaments més avançats, subratllant que lesi Sanitat treballa per continuar reduint-la. Igualment, recorda que s'han destinat més de 200 milions al Pla de Primària, així com les millores salarials des de fa un any: increments de 3.800 euros de mitjana anuals per a metges de família i 3.300 per a pediatres. Un altre de les dades que destaquen és la convocatòria de 9.574 places d'estabilització per al personal estatutari del Servei Madrileny de Salut.

