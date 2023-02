Descobreixen el component d'un bolet que ajuda a tenir una bona memòria

Unaequilibrada que compti amb aliments com, així com fruits secs i peixos blaus, entre d'altres, s'ha associat amb efectes positius sobre el cervell, però hi ha més aliments que afavoreixin el desenvolupament cognitiu? Investigadors de la Universitat de, a, han descobert el component actiu d'uncomestible que estimula el creixement nerviós i millora la memòria.L' estudi es publica a la revista Journal of Neurochemistry . L'equip del professor, de l'Institut del Cervell de Queensland, ha identificat nous compostos actius al bolet, també conegut com a. En concret, aquests bolets milloren el creixement de les cèl·lules cerebrals i la memòria en assajos preclínics."Mitjançantde, descobrim que l'extracte de fong i els seus components actius augmenten en gran manera la mida dels cons de creixement, que són especialment importants perquè les cèl·lules cerebrals percebin el seu entorn i estableixin noves connexions amb altres neurones del cervell", detalla Meunier.El coautor de la investigació,, afirma que el descobriment té aplicacions que podrien tractar i protegir contra trastorns cognitius neurodegeneratius com ara l'. Per la seva banda,, de CNGBio Co, que ha donat suport i col·laborat al projecte de recerca, ha destacat que les propietats d'aquests bolets s'havien utilitzat per tractar malalties i mantenir la salut en la medicina tradicional xinesa des de l'antiguitat.

