Els Mossos busquen l'assassí que ha mort a trets un home a Badia

(Vallès Occidental). Elsd'Esquadra busquen l'homicida que ha mort a trets un home aquest diumenge al voltant de les 10:50 del matí. Segons ha avançat la periodista Anna Punsí i ha pogut confirmar, els fets han passat al carrer de Saragossa, molt a prop d'una comissaria de la Guàrdia Civil.El fugitiu hauria disparat a la cara de la víctima, que es trobava a dins d'un cotxe, a sobre d'una. Després, hauria abandonat el vehicle a la frontera entre Sabadell i Barberà del Vallès. A més a més, s'hauria canviat de roba i hauria agafat un cotxe per continuar escapant de la policia, que ja ha muntat tot un dispositiu de cerca per localitzar-lo.En rebre l'avís de l'ocorregut, el Sistema d'Emergències Mèdiques () s'ha desplaçat immediatament al lloc dels fets per intentar reanimar la víctima -de la qual no es coneixen gaire detalls-, però sense èxit. No ha pogut sobreviure per les ferides de bala.A hores d'ara, hi ha una delegació de laper esbrinar més detalls del crim. Segons les primeres investigacions, i tal com han descrit fonts policials a aquest diari, hi podria haver un altre atacant involucrat en el crim. El cas es troba sota el secret de les actuacions.

