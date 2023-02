​L'exfutbolista del Barça Robert Fernández, ingressat per un infart

🧡🙏 Molts ànims i força al nostre gran comentarista Robert Fernández



L'exjugador del @valenciacf_vale es recupera a l'hospital d'un infart que va patir ahir. L'han operat i ara mateix es troba fora de perill. El primer que ha fet ha sigut preguntar pel seu València. pic.twitter.com/q3RizDm5Xd — À Punt Esports (@apuntesports) February 12, 2023

L'exfutbolista del Barçaestà hospitalitzat per unque va tenir dissabte. Aquest diumenge, però, després de ser intervingut quirúrgicament ja es troba, tal com han comentat a l'agència EFE fonts pròximes a l'exjugador nascut a Betxí (País Valencià) l'any 1962.Tot va començar quan l'home que va estar a les files també del València, el Castelló, el Vila-real i el Còrdova va sentir molèsties a casa seva. Ràpidament, va ser traslladat d'urgència a un, on ha estat operat amb èxit i on encara continua la seva recuperació.La cadena autonòmica A Punt, on Fernández treballa de comentarista, ha informat de la sevaa través de les xarxes socials. En una imatge al seu perfil de Twitter es pot veure el que també va ser exdirector esportiu del Barça al llit de l'hospital amb un somriure.

