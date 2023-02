Maragall, sobre la llista de Colau: «Demostra l'autolimitació del projecte»

El candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona,, ha assegurat que la llista de noms que acompanyaran l'alcaldessa , a les eleccions que es va presentar aquest dissabte és "d'untan explícit" que demostra "l'autolimitació del propi projecte". "Tot el respecte, però cap novetat", ha dit el cap de l'oposició al consistori en una atenció als mitjans aquest diumenge. Per a Maragall, el projecte de Colau "ja ha donat tot el que havia de donar de si i aquesta llista ho expressa".També ha carregat contra el candidat de Junts,, per "avergonyir-se" idesprés de l'absència a la concentració de suport pel judici a la presidenta del Parlament suspesa,al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pel suposat fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). "Em sento orgullós de treballar avui aquí amb els companys a la seu d'ERC", ha dit per assenyalar el "contrast explícit amb un altre candidat que", en referència a Trias. "Jo vaig molt ben acompanyat", ha afegit Maragall, que ha fet aquestes declaracions a la seu del partit abans d'iniciar una trobada amb representants dei el Bloc Nacionalista Gallec () per presentar el programa municipalista, "l'observatori republicà i les polítiques marca" del partit.D'altra banda, el líder d'ERC a Barcelona ha fet referència a la iniciativa privada que ha proposat al Govern ampliar l'aeroport delamb una quarta pista sobre el mar i descartar l'allargament de la tercera pista a l'espai protegit de La Ricarda. Margall ha afirmat que "ningú parla d'ampliació" fent referència al fet que a l'acord de pressupostos es parla de millorar la capacitat de la infraestructura barcelonina. El polític republicà ha celebrat comptar amb més opcions que "enriqueixen el debat", però ha afirmat quePreguntat sobre la reacció de l'alcalde del Prat que ha afirmat que és una proposta "inviable", ha afirmat quede la mateixa manera que les altres. "Estem obligats a no fer broma sobre aquesta qüestió i la podem considerar respectable de la mateixa manera que altres que han aparegut sobre la taula", ha sentenciat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor