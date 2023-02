Troben una menor desapareguda amagada dins d'un armari i embarassada

Les autoritats delshan aconseguit18 mesos després unaque va desaparèixer d'un centre d'acollida quan tenia 14 anys. La jove estavad'una casa de Port Huron (Michigan), davant la peculiar la sorpresa de les quatre persones que eren a l'habitatge. Per a més inri, la nena estàd'uns quatre a cinc mesos i ja ha estat traslladada a un centre hospitalari."Estava plorant. No sabia a on anava.. I tenia por de perdre el seu nadó", ha explicat l'agutzil adjunt dels Estats Unitsa Detroit Free Press. Després de la revisió mèdica que li van fer a l'hospital, s'ha reunit amb el seu. Segons ha informat Watson, la Policia Estatal de Michigan ja va estar, en el seu moment, en estret contacte amb ell per trobar la menor, que es temia que hagués pogut ser víctima d'unaAleshores, van començar a trobar pistes antigues i a prendre declaració a diferents persones. Una d'elles va ser qui els va portar a la casa en què s'ha trobat la noia. Un dels ocupants de la casa va negar a les autoritats haver-la vist i els va donar, que no ha volgut detallar Watson.La policia, però sí que ha precisat que no sospita que la residència fos escenari de tràfic de persones. No obstant això, encara no té clar per quin motiu els han mentit els seus ocupants, que ara podrien ser acusats de donar recer a un fugitiu. De moment, han presentat càrrecs contra la mare biològica de la nena per, la hipòtesi que més els quadra. Les autoritats han considerat que la menor es va escapar i la mare la va acabar trobant i la va portar de casa a casa, acabant per l'habitatge en què la van trobar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor