L’alcalde del Prat tanca la porta a ampliar l’aeroport pel mar: «És absurd»

🔊 LLUÍS MIJOLER (@Mijoler): "És inviable que es faci una pista de l'aeroport sobre el mar"https://t.co/Ux83JKlmso — El suplement (@elsuplement) February 12, 2023

Illa reitera la seva aposta d'allargar una pista

Junts considera que la proposta està "fora de lloc"

Els comuns parlen d'"ocurrències del segle passat"

L'alcalde del Prat,, dels comuns, ha donat perelavançat aquest dissabte per La Vanguardia. En declaracions a El Suplement de Catalunya Ràdio, ha recordat que, en el seu moment, AENA ja el va rebutjar i, per tant, ha titllat la proposta d'imaginària. "No arribarà mai. És inviable", ha dit amb determinació. Per a Mijoler no es pot ampliar la infraestructura, i ha apuntat que hi ha "cap a una altra banda".El projecte al qual ha fet referència és d'una consultora privada, que ha pensat construir una plataforma a una milla de la costa. Tindria 3.400 metres id'euros. Fonts delvan explicar a l'ACN dissabte que s'han d'estudiar totes les propostes i que és positiu que hi hagi experts treballant en aquest tema. Així mateix, van recordar que a l'executiu li han arribatper part de diversos agents econòmics. Això no vol dir, segons van indicar aquestes mateixes fonts, que el Govern o el president de la Generalitat,, hagin validat la proposta de la pista sobre el mar, sinó que la coneixen i agraeixen que es facin propostes.Govern i PSC han pactat en el marc de la negociació sobre els nousconstituir unaentre el govern català i espanyol per abordar el futur de l'aeroport. I l'executiu català ha subratllat que es complirà el pacte i s'estudiaran tècnicament totes les opcions. De fet, l'ampliació del Prat ha estat un delsque ha allargat les negociacions dels comptes del 2023 i que ha generat tensions entre ERC i PSC, i també dins del govern de coalició ERC-Junts en el seu moment. Segons defensa la iniciativa privada, la construcció d'una nova pista sobre el mar evitaria l'impacte mediambiental sobre la zona més pròxima a l'aeroport, que ha estat un dels principals motius de la polèmica.El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha opinat que. No obstant això, ha considerat que caldrà "valorar tècnicament totes les opcions" per augmentar la capacitat de l'aeroport. Precisament d'aquest ventall de propostes se n'ha alegrat ERC. L'alcaldable republicà a Barcelona,, ha descrit com aque hi hagi diverses opcions damunt la taula i que, finalment, "hagi desaparegut" la d'Aena. "Ara tenim la possibilitat i la voluntat d'objectivar el debat", ha expressat Maragall, que creu que ja es podrà començar a prendre decisions.Per la seva banda, el secretari general de Junts,, ha apuntat que la proposta d'ampliar el Prat amb una pista sobre el mar està completament "fora de lloc, fora dels temps i de les necessitats ambientals". També ha subratllat que no volen "restar bondat" als promotors de la idea, però ha opinat que seria "curiós" que el Govern estudiés "seriosament" aquesta proposta. Turull ha recordat que el que van plantejar des de la seva formació, que parlava d'ampliar 300 metres la pista "es va bloquejar des de dins del Govern" malgrat ser unapensada per "impulsar l'economia de Catalunya" alhora que també "mirava dei fer compatible amb més capacitat de vols, sobretot intercontinentals". Per al líder de Junts, el debat de l'aeroport s'hauria de centrar en laperquè sigui una referència en comptes d'una "sucursal de l'aeroport de Madrid".El portaveu dels comuns al Parlament,, ha qualificat "d'ocurrència del segle passat" la proposta de la consultora pel Prat i ha recordat que "som al segle XXI". Cid ha demanat un "debat seriós", i ha lamentat que

