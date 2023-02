Bad Gyal debuta al Palau Sant Jordi amb una autèntica festa de música urbana

Que posaré això en bucle fins que no surti LA JOIA... Evidentment #BadGyal #PalauSantJordi pic.twitter.com/8UtoYRwiUG — 🌈 Н͓̽и͓̽к͓̽о͓̽ 🐞 (@le_Nico04ml) February 11, 2023

ha convertit en una festa l'escenari del Palaude Barcelona el dia del seu debut a l'estadi amb. Una de les grans referents de la música urbana del país ha ofert als seus fans un espectacle amb fragments avançats del seu pròxim àlbum, que preveu publicar aquest enguany. La cantant del Maresme ja ha posat nom al treball, es dirài ha anunciat que comptarà amb col·laboracions d’artistes internacionals com l'argentina Nicki Nicole. A ritme de coreografies frenètiques, l’artista catalana s’ha apoderat de l’escenari durant una hora i mitja, fidel al seu estil que combina el, elelEn set anys de carrera, la cantant ha recollit el guardó aeuropeus, ha anat de gira per països com Mèxic, els Estats Units, Canadà, la Xina o el Japó i ha cantat en grans festivals com el Primavera Sound, però aquest dissabte ha sigut el primer cop que ha actuat en solitari davant de desenes de milers de persones.Bad Gyal, nom artístic d’, ha admès la pressió que sentia per tocar "a casa" a l'inici de l'espectacle. "Els nervis es noten", ha dit després d'encetar el concert amb Blin Blin i Slim Thick, a dalt d'una tarima, amb ulleres de sol i enfocada per les càmeres que ensenyaven en tot moment els moviments enLa, ha repassat grans èxits com Pussy, Santa María, Zorra, Yo sigo iual o Flow 2000 i ha ofert un tast del material del seu pròxim treball. Una de les noves cançons serà Chulo, que s’ha tornat viral a les xarxes socials sense haver estat publicada perquè la cantant la tocava als concerts i que aquest divendres va sortir a la llum a totes les plataformes.Seguint la mateixa estratègia, l'artista ha presentat els set fragments avançats de La Joia, inclosa la cançó on col·labora amb. Tampoc ha faltat el ritme dels temes més recents com La Prendo o la col·laboració ambReal G. Una de les primeres cançons de l'artista Fiebre, ha tancat el concert. Després de penjar el cartell de complet a Barcelona, Bad Gyal, tornarà a tocar en un gran estadi al Wizink Center de, divendres que ve.

