Alerta a Austràlia: detecten un brot d'encefalitis que transmeten els mosquits

Alerta pública aper la detecció d'un brot del virus de l'que es transmet a través de les picades dels mosquits. El cap de salut pública del país ha explicat que el perill se situa en àrees que recentment han estat devastades per. El ressorgiment de l'encefalitis preocupa seriosament a les autoritats australianes.Aquest virus pot tenirlleus en la majoria de persones que el puguin arribar a contraure, però en alguns casos pot comportar unao encefalitis que inclogui, mal de, rigidesa del. Com a mesura immediata, les autoritats sanitàries del país oceànic demanen a la ciutadania fer ús del repel·lent contra mosquits i evitar exposar-se a picades.Precisament l'any passat per aquestes dates, a principis de març, Austràlia ja va afrontar un brot de la coneguda com a, com ara també passa. El motiu de la propagació del virus també va ser per inundacions i llavors van arribar ade la dotzena de casos que es van registrar.

