​El desconegut i inesperat origen de la paraula «Wifi»

és una de les paraules que ens acompanya la majoria de dies de les nostres vides. Gran part del nostre temps estem connectats a alguna o altra xarxa sense fils que ens permet tenir connexió a internet. Des de fa dècades s'ha cregut que la paraula Wifi eren, però en realitat, no és així.Es creu que Wifi prové de(fidelitat sense cables), però és un, ja que Wifi no prové de cap significat., un dels fundadors de Wifi Aliance, l'associació comercial propietària de la marca registrada, ha revelat en diferents ocasions la confusió que avui encara dura.I és que no es tracta d'un acrònim, sinó que. "Necessitàvem que fos alguna cosa més atractiva que 'IEEE 802.11b Direct Sequence'" diu Belanger, en un reportatge a The Sun sobre la qüestió. Ell mateix explica que els seus socis reclamaven que la paraula tingués algun suport més que servis d'"explicació literal" i van decidir posar l'eslògan Wireles Fidelity. Un fet que va provocar que molta gent acabés creient que Wifi era l'acrònim del seu mateix eslògan., diu Belanger. "Què significa fidelitat sense fils? Res. Va ser un intent frustrat de trobar dues paraules que coincidissin amb Wi i Fi. Això és tot", conclou.

