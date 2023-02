Incendi amb dos ferits crítics en un local ocupat a Barcelona

Dues persones han resultat ferides crítiques aquest dissabte a la tarda per unen un local del barri delde. Fonts municipals han explicat a l'ACN que el foc s'ha originat al voltant de les 15.28 hores al número 19 deli que, cap a les 15.54 hores, set dotacions delsde Barcelona l'han pogut sufocar.En entrar a l'immoble, els efectius hi han localitzat un home i una dona inconscients per. Arran del foc també s'han activat els, que s'han fet càrrec de la investigació, i el(SEM), que ha traslladat els dos afectats a un centre hospitalari. Segons fonts policials, el local era un antic bar que havia estat ocupat.

