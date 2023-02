Aquesta és la ciutat del món on es menja millor, segons els viatgers

Quan es tria un lloc per anar de viatge, hi ha molts factors a tenir en compte. Un d'ells és sense cap mena de dubte la. Si el menjar de l'indret elegit no ens agrada, el viatge se'ns farà costa amunt. Però si ens agrada, pot ser una de les grans experiències acompanyada de les visites habituals aicòniques.Per sortir de dubtes,s'ha decidit a fer un rànquing per ordenar les ciutats del món on es menja millor. Ho ha fet tenint en compte les valoracions i ressenyes dels milions de turistes que fan servir la web de viatges per explicar lesviscudes. I la ciutat guanyadora ha estatDe la capital d'Itàlia se'n destaca l'"imperi gastronòmic" que ha construït, destacant plats com la pasta fresca, les carxofes fregides o l'estofat de cua de bou, entre altres. Al podi, l'acompanyen. De la ciutat grega es valora especialment la qualitat dels seus olis, fruites i vins mentre que de la capital deles té en compte que és molt saludable a partir d'un "ús equilibrat" d'oli i carn.El rànquing també té presència catalana. I és que després de les tres primeres posicions, i de, apareix en sisena posició. De la gastronomia de la capital dese'n destaquen l'escudella, els calçots i l'escalivada, a més de la part dolça en què es mencionen els panellets i la crema catalana.tanquen el top-10.

