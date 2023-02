​Les multes a què t'exposes si no presentes la declaració de la renda

A retornar

Quedenper l'inici de la campanya de la renda. El pròximcomençarà el termini per presentar la declaració de l'IRPF corresponent al 2022. El període finalitzarà al cap de tres mesos, el, i es pot fer a través de la pàgina web de l'Agència Tributària No tothom està obligat a presentar-la, però sí que. L'Agència pot arribar a sancionar i posar multes a aquells ciutadans que han de presentar la declaració i no ho fan, sigui de manera voluntària o involuntària.La quantitat de les multes dependrà de qui detecti la falta, si és el contribuent o l'administració. També poden variar segons si la surt a pagar o a retornar. De totes maneres, es recomana que encara que hàgim fet tard, presentem la declaració fora de termini, ja que també influeix a l'hora de determinar la quantitat de la multa.Si la declaració ha sortit que l'Agència ens ha de retornar diners i no l'hem presentat ia l'administració de la falta, l'Agència ingressarà igualment la quantitat que ens ha de pagar, però ens castigarà amb una multa de. En el cas que siguique no hem presentat la declaració, la multa serà de, tot i que tampoc perdrem la quantitat que ens han de retornar.En cas que la declaració no presentada surti a pagar i ésde la situació, s'aplicarà un recàrrec amb interessos de demora:- Fins alsde retard es carregarà un 5% de l'import a pagar- Fins als, el recàrrec serà del 10%- Fins als, del 15%- Més desuposarà un recàrrec del 20%, a més d'interessos del 5%Pel que fa a una declaració no presentada que ha estat, s'aplicarà directament una multa d'entre el 50 i el 150% de la quantitat a pagar. Si la multa es paga en els cinc primers dies hàbils després de notificar-se, hi haurà una reducció del 25% de l'import de la sanció.

