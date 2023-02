Surrealista resposta d'un directiu del Barça quan li pregunten per Rubiales

El responsable del futbol femení del Barça,, està sent protagonista a les xarxes socials per la resposta que ha donat a una entrevista amb Danae Boronat al programa Onze del canal Esport3. En un moment de la conversa, la periodista li demana que defineixi el president de la Federació Espanyola de Futbol,, amb una paraula. Puig no s'ho pensa dues vegades i deixa anar una resposta que no ha deixat indiferent a ningú.. Aquesta ha estat la paraula que ha utilitzat el directiu del Futbol Club Barcelona per definir a Rubiales. La resposta inesperada ha sorprès, fins i tot, a la periodista catalana que li ha repreguntat per un adjectiu que el definís millor. Després, Puig ha catalogat el president de la federació deLes respostes del directiu blaugrana no s'han acabat aquí, ja que també li han demanat per altres personalitats del món del futbol. Sobre el president de la Lliga,, ha dit que era "especial" i quan li han preguntat pel president del Reial Madrid,, l'ha catalogat de "llest". Tot plegat ha fet que les xarxes socials hagin bullit amb les respostes del directiu del futbol femení del FC Barcelona.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor