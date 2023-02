Multen un comerciant de Barcelona per oferir feina només a dones majors de 40 anys

Un comerciant del barri dedeha estat multat per oferir feina només a. En concret, la sanció imposada pers'eleva fins als 7.501 euros arran de l'oferta en què l'empresari d'unabuscava una dependenta per al seu negoci., propietari del negoci, defensa la seva actuació malgrat que la multa imposada i explica que va penjar l'oferta aamb el requisit de sexe i edat perquè la tenda actualment comptava amb quatre homes i una dona de 68 anys, però que s'acaba de jubilar. "Volia ajudar un col·lectiu al qual li costa molt trobar feina", explica Marcos en declaracions a l'Ara.Las'ha imposat per una doble discriminació d'arran d'unque va ser obert el setembre de l'any passat. El propietari del negoci, però, es manté en què la majoria de la sevasón dones d'avançada edat -motiu pel qual les buscava de més de 40 anys- i que no tenia intenció de discriminar.Inspecció de Treball defensa l'obertura d'expedient i la consegüent sanció remarcant que només es pot especificar el sexe en unaquan "per la naturalesa de les activitats o pel context en què es duen a terme aquesta característica sigui un requisit professional essencial".

