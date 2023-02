Amb quantes cerveses es dona positiu en un control? La DGT ho revela

Conduir sense beure ni una gota d'és la millor manera d'evitar ensurts i desgràcies a la. Ningú posa en dubte aquesta idea i, les autoritats recorden habitualment la necessitat de fer-ho. Però no tothom ho compleix i alguns conductors quan surten de festa o a prendre alguna cosa opten per l'alcohol.Per aquest motiu, existeixen uns límits que marca lai que són prou coneguts per la ciutadania: es registra un valoren alcoholèmia si se superen els 0,5 g/L en sang o l'equivalent de 0,25 mg/L en aire expirat. També cal recordar que per qui tingui menys de dos anys d'experiència amb elaquests valors es queden en 0,3 g/L o 0,15 mg/L.Això, però, com es tradueix amb la, la beguda alcohòlica més popular? La realitat és que molts conductors l'aprofiten perquè té menys força que uno un, però el consum excessiu també pot ser un problema. Per evitar-ho, la(DGT) ha marcat la quantitat en què es dona positiu.En primer lloc, cal tenir en compte que el sexe i el pes poden canviar la dada. En general, però, una cervesa i mitja si prenem com a mida unaml ja és positiu en homes. I en dones, la xifra és encara inferior: menys d'una cervesa ja garanteix molt probablement un positiu en. Així, doncs, el marge és molt estret, i per això el millor és no beure si s'ha de conduir.

