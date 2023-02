La CUP s'alça com «l'única alternativa» als municipis per fer front als macroprojectes

Las'ha reivindicat com "l'única alternativa d'esquerres i independentista" als municipis per fer front al model de macroprojectes que, segons els anticapitalistes, porta a terme el Govern. En unesjornades que han aplegata Sant Cugat, la CUP ha presentat el lema de la campanya de cara a les eleccions municipals del maig: Gent que lluiti és el que ca'. Els anticapitalistes asseguren queles seves candidatures arreu del paísde PSC i ERC" que, segons diuen, amb l'acord de pressupostos han imposat un "model de precarietat basat en casinos, avions i autopistes".La proposta de la CUP per a les municipals es basa enclaus: la defensa del territori apel·lant a un transport públic i de qualitat; la garantia de drets posant el focus en la necessitat d’acabar amb el "drenatge" de recursos públics a mans privades; l’ampliació de sobiranies per fer possible la independència de Catalunya; i, finalment, la necessitat de "viure segures" per fer front a la crisi social i econòmica. I és que, segons els i les cupaires, el partit és"posant els ajuntaments al servei de la majoria de la població i al servei de garantir drets".La CUP també ha instat elsa abandonar pactes entre Barcelona, Catalunya i l'Estat per aprovar comptes "d'empassar-se gripaus". I han posat com a exemples la coneguda com a "llei Mordassa", l'ampliació de l'aeroport del Prat el Hard Rock . Es tracta, segons ha dit, d'un "amb el qual només surt perdent la gent".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor