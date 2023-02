L'ONU tem que la xifra final de morts pels terratrèmols a Síria i Turquia superi els 50.000

El Secretari General Adjunt d'Assumptes Humanitaris i Coordinador del Socors d'Emergència de l'ONU,, ha expressat aquest dissabte En declaracions a Sky News el seu temor al fet que la xifra final de víctimes pels terratrèmols de Síria i Turquia acabi superant elsEl responsable humanitari ha donat aquesta estimació en un moment en què l'últim balanç oficial d'aquest dissabte ronda els 24.500, principalment a Turquia, on ja han estat confirmats més de 21.000."És difícil fer el càlcul amb precisió perquè hem de continuar buscant entre els enderrocs, però", ha explicat Griffiths durant una visita als centres d'atenció de la ciutat turca d'Adana, des d'on ha descrit el grau de devastació com a "aterridor", abans de partir per a la localitat siriana d'Alep. "En realitat,", ha afegit el responsable humanitari.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor