Desarticulen la «Mara 18», la banda que volia controlar Nou Barris

Un grup estructurat amb rols molt definits

Quan s'entra, és per tota la vida

Operació internacional

Captar menors per formar una clica

Lad'un grup d'hondurenys que volia implantar a Barcelona una estructura de laha confirmat, per a la policia espanyola, la necessitat de continuar atents davant la possible arribada de més bandes de països centreamericans o dels Estats Units.La recent operació a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat liderada per la Comissaria General d'Informació s'ha saldat amb, entre els quals el considerat líder del grup criminal, un hondureny de 37 anys que té un passat en el seu país d'origen vinculat a Mara Barrio 18. El seu objectiu era, que és com es coneix l'estructura mínima de la mara, per aconseguir el control del districte barceloní, segons han assenyalat a Europa Press fonts policials.El grup també estava format per un paraguaià i un espanyol d'origen equatorià,Els detinguts han passat a disposició del jutjat d'instrucció número 14 de Barcelona i han quedat, tot i que als que estan en situació irregular se'ls ha obert un expedient d'expulsió.Aquests presumptes integrants de la Mara Barrio 18, en alguns casos en habitatges on es relloguen habitacions. També hi ha constància que tenen, per exemple en sectors relacionats amb reformes i obres menors. El temps mitjà que fa que viuen a l'Estat és de sis anys. En un comunicat, la policia espanyola ha assenyalat que es tracta d'un, amb rols molt definits i un codi molt rígid de conducta l'incompliment del qual implicaria càstigs severs".Els i les investigadores han considerat que encara estaven en unde violència abans de saltar a la previsible escalada d'agressivitat, cosa que sol passar quan aconsegueixen la nacionalitat perquè saben que llavors és possible que no els expulsin del país. Malgrat la detecció primerenca l'agost de l'any passat, les fonts consultades han subratllat que els arrestats tenenper enfrontar-se a altres bandes. Aquestes disputes no havien deixat morts, però sí que havien provocat ferits de gravetat per trets i punyalades.Es tracta de la primera operació a Espanya contra Mara Barrio 18, si bé la Guàrdia Civil havia actuat el 2014 contra la seva històrica rival, la(MS-13). Llavors van ser 35 els arrestats a les províncies d'Alacant, Madrid, Barcelona, Girona i Tarragona. La tercera operació contra maras salvadorencs a Europa es va desenvolupar un parell d'anys després a Milà (Itàlia).Els especialistes policials consultats per Europa Press han posat èmfasi en el fet que la principal diferència entre aquest tipus de maras i les bandes juvenils llatines -sobre les quals també hi ha el focus posat- és que en les primeres, ja que generalment perdura una vegada superada l'adolescència. "En la majoria dels casos, si s'entra en una mara, ja és per a tota la vida", han apuntat tot afegint que la informació compartida amb altres països confirma que continua el vincle després de casar-se, tenir fills o després del seu pas per la presó., han relatat els experts i expertes.Les fonts consultades també han destacat que l'operació desenvolupada juntament amb laés rellevant perquè s'emmarca en els treballs d'un grup internacional d'agències policials per combatre les Maras, i en el qual s'inclouen organismes dels Estats Units (Joint Task Force Vulcan), el Salvador, Mèxic, Hondures, Guatemala i Belize.La intel·ligència assenyalacom und'aquestes bandes davant la pressió policial a països com el Salvador, Hondures, Mèxic o els Estats Units. En molts casos, combatre les maras ha passat a ser una prioritat per a la seguretat nacional, al mateix nivell que els grans negocis de la droga, per la qual cosa els membres opten per fugir a altres països. També destaquen que, a banda del fet que coneixen l'existència d'altres familiars i de comunitats de migrants arribats des de diferents països.

La investigació es va iniciar el passat mes d'agost quan els agents van detectar aquesta colla que, amb la finalitat de conformar una clica, ja estaven desplegant una intensa activitat delictiva. Volien captar i adoctrinar menors d'edat a centres educatius i zones d'oci juvenil. Actuaven com un grup de "soldats" amb membres ja iniciats amb plens drets, a banda dels denominats paisas o aspirants, que estaven a l'espera del ritu d'iniciació conegut entre aquestes colles com brincado, consistent a rebre una pallissa propinada pels mateixos membres de la banda durant 18 segons.

El control d'allò que ells consideren el seu territori el duien a terme a través de la comissió de delictes de diferent naturalesa, com amenaces, lesions, tràfic d'estupefaents o delictes contra el patrimoni, entre d'altres. Aquest control té com a finalitat cometre actes il·lícits per al seu finançament ii de testimonis dels fets. La colla utilitzava les xarxes socials per enaltir els actes de la clica, fer proselitisme i amenaçar grups rivals.Als 15 detinguts se'ls imputen elsde pertinença a organització criminal, delictes contra la salut pública i amenaces. En l'operació, també hi ha participat la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona. A banda de les detencions,, als quals es va intervenir de manera destacada nombrosa indumentària i simbologia vinculada amb la Mara Pandilla Barrio 18, documentació, armes blanques, diners en efectiu i material informàtic.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor