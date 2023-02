​Vallter restringeix l’accés per l’alta afluència de visitants després de la nevada d’aquesta setmana

Els informem que degut a una gran afluència de visitants, i un cop arribat al límit d’aforament dels aparcaments, procedim a restringir l’accés a l’estació d’esquí de #Vallter , a fi de garantir la seguretat i la circulació. pic.twitter.com/LbRskdzwuu — Vallter (@Vallter2000) February 11, 2023

L’estació d’esquí de Vallter 2.000 del Ripollès s’ha vist obligada aquest dissabte a restringir l’accés a les instal·lacions a causa de l’alta afluència de visitants que s’ha rebut des de bon matí. L’estació ha obert a les nou ials aparcaments. Així ha provocat que es tanquessin els accessos i no es deixés accedir més vehicles a l’estació. Segons han informat des de Vallter 2.000, la mesura s’ha pres per La nevada que ha caigut aquesta setmana al Ripollès ha estat el reclam que ha fet que molta gent anés fins a Vallter aquest dissabte. La nevada de dimarts va comprotar en el subministrament elèctric a punts com Molló i Camprodon . Però va deixar gruixos d’entrei això ha fet que aquest dissabte l’estació tingués 5 de les 13 pistes obertes, amb 8 remuntadors i un total de cinc quilòmetres esquiables (un 28%).

